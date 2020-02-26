В Кремле переполошились из-за нового праздника в Украине

Дмитрий Песков и Владимир Путин / Reuters

В среду, 26 февраля на форуме Age of Crimea 2020 президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение новой памятной даты в Украине, которая получила название День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. В Кремле это заявление украинского лидера не смогли оставить незамеченным.

В частности, прокомментировал инициативу президента Зеленского пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков. По его словам, установление новой памятной даты в Украине "не отражает реального положения дел и причин, по которым крымчане приняли решение воссоединиться с Россией".

"Мы с такой формулировкой (Киева, - Главред) категорически не согласны, считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма", - цитирует Пескова ТАСС.

При этом пресс-секретарь Путина заявил, что "лучшую реакцию могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Российской Федерацией".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что власть делает все возможное, чтобы над оккупированным россиянами Крымом поднялся украинский флаг. По словам главы государства, возвращение Крыма - бесспорная часть украинской национальной идеи. Кроме того, он отметил, что Крым не будет "разменной монетой" с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.