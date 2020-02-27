Идея с дублёром: Путин рассказал о своем двойнике

Владимир Путин / УНИАН

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что в начале 2000-х годов ему предложили использовать двойника.

По его словам, дублёр должен был заменять его в поездках и на мероприятиях, где главе государства находиться небезопасно.

"(Идея, — ред.) возникала, но я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом", — подчеркнул он в интервью ТАСС 20 вопросов Владимиру Путину.

Напомним, ранее Путина неоднократно подозревали в использовании двойника. В частности, такие слухи появились после появления хозяина Кремля во время празднования Дня народного единства в России.

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Кроме того, еще одно фотодоказательтво "ненастоящего Путина" обнаружили во время встречи главы РФ в ижевском технопарке Академия Калашникова с детьми.