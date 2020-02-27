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"Бандеровский террор": главный коммунист РФ забился в истерике из-за Зеленского

27 февраля 2020, 11:53

Коммунисты России предложили учредить День памяти жертв бандеровского террора

Глава партии
Глава партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин / Интерфакс

Российские коммунисты отреагировали на введение в Украине Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. В ответ члены партии Коммунисты России предложили учредить День памяти жертв бандеровского террора.

"В любом случае совсем другие памятные даты стоит вводить Украине с учетом событий на ее территории в ХХ веке. Изучая архивы и свидетельства, весь мир содрогается от преступлений бандеровцев — самых главных и жестоких пособников фашистов. Вот почему в нашей партии убеждены, что наравне с днями памяти жертв фашистского террора, днями памяти жертв холокоста должна быть и памятная дата, когда мир будет оплакивать жертв бандеровского террора", - цитирует главу партии Максима Сурайкина РИА Новости.

При этом он убежден, что во всем мире возмущены из-за выходки президента Украины Владимира Зеленского, потому что "любой человек знает и понимает, что абсолютное большинство крымчан всегда хотели жить в России".

"Президенту Украины господину Зеленскому стоит поддержать эту инициативу, чтобы остановить пагубную тенденцию обеления пособников нацистов на Украине, а не учреждать абсурдные антироссийские памятные даты, смысл которых никто не поймет и не поддержит", - подчеркнул главный коммунист России.

По его словам, "день памяти жертв бандеровского террора" надо учредить 30 июня, когда "в 1941 году Украинская повстанческая армия уничтожала тысячи мирных жителей во Львове", или 2 мая, когда в 2014 году произошла трагедия в одесском Доме профсоюзов.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский анонсировал введение новой памятной даты в Украине.

 

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