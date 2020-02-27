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"Путь в никуда": Поклонская оценила аннексию Крыма Россией

27 февраля 2020, 03:40

Наталья Поклонская устроила истерику на заявление президента Владимира Зеленского о Дне сопротивления Крыма российской оккупации.

Наталья Поклонская
Наталья Поклонская / "НТВ"

Бывшая прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская устроила истерику на заявление президента Владимира Зеленского о Дне сопротивления Крыма российской оккупации. При этом она назвала "национальную идею Украины" - "маниакальной".

"​​Случилось! Появилась национальная идея Украины — Крым. Так сказал президент Зеленский. Но на самом деле это не национальная, а маниакальная идея — для ее укрепления даже подписан специальный указ о Дне сопротивления оккупации Крыма. Очень интересно — надо же, крымчане "оккупировали" Крым... Уже ясно, что для Киева являются "оккупантами" почти 3 млн человек, проживающих на полуострове. Непонятно другое — как от нас избавиться? В своей "национальной идее Украины" власть случайно не придумала еще способ нашего уничтожения? Подскажу: не парьтесь! Никак! Я, например, оккупировала Крым, когда мне было 8 лет. Моя дочь родилась и сразу оккупировала Крым. И каждый крымчанин тоже занимается оккупацией полуострова по сей день. Уже рождаемся оккупантами, ага", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

При этом она напомнила о своих украинских корнях. Кроме того, она снова заявила о "заокеанская Революция Достоинства".

"Заокеанская "Революция Достоинства" повела украинцев по неправильному пути: их заставляют отрицать и уничтожать все, что связано с Россией. Это путь в никуда... Украинцы должны сохранить свою культуру, обычаи, традиции... К сожалению, с маниакальными идеями пещерных националистов и дрожащей перед этими орками власти можно потерять целую страну и нацию...", - отметила одиозная экс-прокурор.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский анонсировал введение новой памятной даты в Украине

Наталья Поклонская Крым новости России новости Украины
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