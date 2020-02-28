Уханьский вирус на круизном лайнере у берегов Японии: вылечилась украинка

Украинка из лайнера Diamond Princess вылечилась от коронавируса / скриншот

Гражданку Украины, у которой обнаружили коронавирус на борту круизного лайнера Diamond Princess у берегов Японии, выписали из больницы.

"Украинку 27 числа выписали из больницы и перевезли в гостиницу. Сейчас посольство Украины в Японии предоставляет нашей соотечественнице необходимое содействие. Остальные трое наших граждан продолжают находиться в медицинских учреждениях. Пока дата их выписки неизвестна", - рассказала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

При этом Зеленко уточнила, что состояние еще трех украинцев, у которых обнаружили коронавирус на борту круизного лайнера Diamond Princess, улучшается.

Отметим, всего на борту Diamond Princess находились 24 гражданина Украины. У 4-х из них обнаружили коронавирус. Еще 20 украинцев сейчас находятся на Diamond Princess.

От эвакуации в Украину они отказались и решили, что после карантина останутся на Diamond Princess, передает УП.

Читайте такжеВрач озвучил самый простой способ определения у человека коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, почти все украинцы, которые находятся на лайнере Diamond Princess, где свирепствует смертельный коронавирус нового типа, не собираются возвращаться в Украину. Все украинцы являются членами экипажа судна.