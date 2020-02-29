Устрашающий коронавирус: жители Ирана подожгли больницу с инфицированными пациентами

В Иране подожгли больницу с больными коронавирусом / Фото pixabay.com

Коронавирус не на шутку заставил паниковать жителей Ирана, где по официальным данным погибли 34 человека, а по неофициальным – 210.

По информации телеканала Iran International, местные жители сожгли часть больницы в иранском городе Бендер-Аббас. Причина в том, что в больницу без их согласия доставили больных коронавирусом.

В клинику из города Кума, где наблюдается мощная вспышка заболевания коронавируса, было доставлено десять заболевших. Поэтому вечером в пятницу, 28 февраля, протестующие подожгли клинику Тохид Бандар Аббас, где находились пациенты с коронавирусом. О жертвах и потерях не сообщается.

В то же время специалист по связям с общественностью Медицинского университета Хормозгана Фатима Норузян сообщил порталу Al Arabiya, что информация о перевозке в Бендер-Аббас коронавирусных больных - ложь.

Что происходит в мире?

Вспышка коронавируса в мире заставила власти Японии отменить фестиваль цветения и любования сакурой, который был запланирован на апрель.

В то же время в Германии отменили крупнейшую в мире туристическую выставку ITB-2020, которая должна была состоятся 4-8 марта.

Стало известно, что мероприятия были отменены с целью недопущения еще большего распространения болезни.

Читайте также"Треть людей погибнет": священник рассказал, как спастись от коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, коронавирус Covid-19 добрался в еще одну страну. Первый случай заражения китайским вирусом зафиксировали в Исландии.

Болезнь подхватил мужчина в возрасте около 50 лет, который посещал северную Италию. Причем он посещал не те районы, в которых объявлен карантин. На данный момент зараженный коронавирусом пациент изолирован в Национальной университетской больнице Рейкьявика. У него наблюдаются типичные симптомы заболевания Covid-19 - кашель, лихорадка и боль в костях.