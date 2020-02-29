Хищный китайский вирус убил 2920 человек, число зараженных зашкаливает

Коронавирус убил 2920 человек / Reuters

Ненасытный китайский коронавирус продолжает убивать людей. По состоянию на утро субботы, 29 февраля, от уханьского вируса умерли 2920 человек, при этом случаев выздоровления зафиксировано 39445.

Также стало известно, что всего за время распространения болезни официально подтвердили 85179 заражений.

Наибольшее количество смертей, согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, после материкового Китая, в Иране - 34. Но это официальные данные.

А вот согласно неофициальным данным, в Иране коронавирус убил 210 человек, сообщили источники в иранском Минздраве, передает BBC.

Добавим, что из-за коронавируса, США начали внедрять ряд исключений в санкциях против Ирана.

Государственный секретарь США Майкл Помпео призвал Иран в полной мере и прозрачно сотрудничать с международными организациями помощи и здравоохранения.

"США вводят значительные исключения из санкций против коммерческого экспорта в Иран продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и сельскохозяйственной продукции", - сказал Помпео, передает Украинформ.

Что происходит в Италии?

В настоящее время известно, китайский вирус унес жизни 21 жителя Италии. Число больных в Италии увеличилось до 889 человек. В то же время вылечились 46 человек, проживающих в Италии.

В Южной Корее насчитали 2931 инфицированных. Сейчас эта страна на 2-м месте по количеству зараженных, первым остается Китае. После Кореи идет Италия и Иран.

Читайте также"Путин ху*ло": Супрун шокировала способом борьбы с коронавирусомНапомним, согласно данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, общее число зараженных коронавирусом в мире по состоянию на утро пятницы, 28 февраля, составило 83 391 человек, жертвами болезни стали 2 858 человек, выздоровели - 36 598.