В США от коронавируса скончался первый человек

В США от коронавируса умер человек / GettyImages

Жуткий уханьский коронавирус, который с декабря прошлого года свирепствует в Китае, унес первую жизнь в США. Смерть была зафиксирована в субботу, 29 февраля.

Об этом сообщают ABC News и The Daily Best со ссылкой на Департамент здравоохранения штата Вашингтон, но других подробностей на данный момент СМИ не приводят.

Коронавирус в США

Ранее лидер американцев Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конец эпидемии нового китайского вируса 2019-nCoV настанет в апреле нынешнего года. он выдвинул гипотезу, что "жара должна убить вирус".

"Вообще говоря, жара убивает этот тип вируса. Это было бы хорошо", - сказал Трамп.

Также напомним, в США назвачили ответственного по борьбе с опасным недугом - им стала Дебби Биркс, которая до этого занималась борьбой с эпидемией ВИЧ/СПИД. Чиновница вошла в состав рабочей группы, которую возглавляет министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар. Помощь ей будут оказывать сотрудники Совета национальной безопасности США.