Китайскую заразу нашли в Крыму, в Австралии и Таиланде первые смерти

В Крыму из больницы сбежала девушка с подозрением на коронавирус / Фото pixaby

В воскресенье, 1 марта, в Австралии и Таиланде официально подтвердили первые случаи смерти от коронавируса CoVID-2019.

В Австралии умер бывший пассажир круизного лайнера Diamond Princess, которого перевезли из Японии и поместили на карантин. Он скончался в больнице в Перте сегодня ранним утром. Мужчине было 78 лет, сообщает Reuters.

В Таиланде от коронавируса умер 35-летний мужчина, который также болел лихорадкой денге, сообщил генеральный директор Департамента контроля заболеваний Суванчай Ваттанайингчароен.

Умерший мужчина работал в розничной торговле и часто контактировал с туристами. Медики и власти предполагают, что так он и заразился вирусом.

Кроме того, две новых жертвы коронавируса зафиксированы в Южной Корее. Всего там скончалось уже 20 человек.

Коронавирус в Крыму

В то же время стало известно, что в Севаcтополе женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы — ее объявили в розыск. Перед исчезновением женщина сообщала, что планирует ехать в Ростовскую область.

"Екатерину Р. привезли инфекционную клинику с подозрением на китайскую заразу. Пока проводили обследование, дама обмолвилась соседкам по палате, что собирается в Ростовскую область. Туда, видимо, и скипнула, не долечившись и никого не предупредив. Теперь несознательную больную объявили в розыск", - сказано в сообщении Telegram-канала Mash.

Также стало известно, что за несколько недель до побега из инфекционки Екатерина Р. находилась под карантином в Китае вместе со своей собакой.

"Пса по правилам должны были забрать в спецприёмник, но отдавать его китайским полицейским "севастопольская беглянка" не захотела. И осталась сидеть в карантине вместе с ним. Через несколько дней Екатерину вместе с собачкой выпустили, и они улетели обратно в Россию", - сказано в сообщении телеграм-канала Life shot.

Читайте такжеЛекарства есть: Скалецкая рассказала о лечении украинцев от смертельного коронавируса

Чуть позже "севастопольская беглянка" вышла на связь, и заявила, что её подставили. Девушка рассказала, мол, врачи якобы скрыли отрицательные анализы на коронавирус.

"У меня на руках заключение терапевта о том, что я здорова. Написаны заявления в прокуратуру и МВД на сотрудников больницы на неправомерные действия. Меня попросили медики для отчётности приехать на час в больницу. А потом заперли и объявили, что я здесь на 14 суток. Я просидела там 4 дня, сдала четыре анализа. Инфекционная больница от суда скрыла их", - цитирует Екатирину телеграм канал Life shot.

Напомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро воскресенья, 1 марта, жертвами смертельного коронавируса во всем мире стали 2932 человека, 2835 из них - на территории материкового Китая.

Также стало известно, что количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 85 тысяч.