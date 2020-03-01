Гигантская пасть уханьского вируса поглотила 2932 человек

Коронавирус убил 2932 человека / Фото pixabay.com

По состоянию на утро воскресенья, 1 марта, жертвами смертельного коронавируса во всем мире стали 2932 человека, 2835 из них - на территории материкового Китая.

Также стало известно, что количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 85 тысяч.

Добавим, что в Италии подтверждены 1128 случаев инфицирования - на 307 больше, чем за предыдущие сутки, число жертв возросло до 29 человек. Регионом с самыми высокими показателями инфицирования остается Ломбардия.

В то же время в субботу в Китае сообщили о 4 новых случаях инфицирования - самом низком показателе с момента первых сообщений о COVID-2019, сообщает Reuters.

Коронавирус в США

Также стало известно, что местные власти штата Вашингтон, где зафиксировали первую в США смерть от коронавируса, ввели чрезвычайное положение.

Отметим, накануне случай смерти от коронавируса зарегистрирован в штате Вашингтон, в округе Кинг недалеко от г.Сиэтл.

Так вот, о решении ввести режим ЧП объявил губернатор Вашингтона Джей Инсли. Согласно этому состоянию, все государственные учреждения могут использовать все ресурсы, необходимые для борьбы с коронавирусом.

Коронавирус уже в Армении

В Армении выявили первый подтвержденный случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил в своем Фейсбуке премьер-министр Николо Пашинян.

По его словам, заболевший - 29-летний гражданин республики, который недавно прилетел из Тегерана вместе с женой.

Читайте такжеВ Германии лютым коронавирусом заразились детиНапомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро субботы, 29 февраля, от уханьского вируса умерли 2920 человек, при этом случаев выздоровления зафиксировано 39445. Также стало известно, что всего за время распространения болезни официально подтвердили 85179 заражений.