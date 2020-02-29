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Кашлял и сморкался: Папа Римский подцепил жуткий вирус - подробности

29 февраля 2020, 20:17

У Папы Римского анализ на коронавирус показал положительный результат.

Папа Римский приветствует толпу
Папа Римский подхватил коронавирус / Reuters

В Ватикане подтвердили информацию о том, что Папа Римский Франциск, а также двое его помощников подхватили жуткий китайский коронавирус нового типа.

Как сообщает МСМ News со ссылкой на пресс-службу Ватикана в субботу, 29 февраля, результаты проб на коронавирус у высокопоставленных священнослужителей дали положительный результат. Папа и его помощники были помещены на карантин и получили медицинскую помощь около Санта-Марты, отеля Ватикан, где он живет.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Папа Римский отказывается от посещения мессы и других важных официальных мероприятий по причине недомогания  еще со среды, 26 февраля.

На последней встрече с паствой Папа говорил о коронавирусе. "Я хотел бы снова выразить свою близость тем, кто болен коронавирусом, и медицинским работникам, которые ухаживают за ними", - подчеркнул понтифик.

Журналисты отмечают, что понтифик в последний раз появлялся на публике в среду. Очевидцы рассказали, что Франциск на протяжении всей встречи кашлял и сморкался, а на следующий день он отменил мессу. Также в пятницу он пропустил мероприятие с участниками конференции в Ватикане, посвященной искусственному интеллекту.

Однако, позже стало известно, что эта информация оказалась фейком, который выявила экс-сотрудница ЦРУ Синди Отис. Результатами своего факт-чека Синди поделилась в Twitter.

Так, бывшая разведчица заметила, что домен сайта MCM News, на котором новость о коронавирусе у понтифика появилась впервые, был зарегистрирован в Китае в 2016 году, а регистрационные данные были изменены лишь три дня назад. 

Коронавирус в Италии

В Италии с каждым днем увеличивается число инфицированных коронавирусом. По последним данным, их число перевалило за тысячу.

Напомним, ранее украинка Екатерина Звезда, которая проживает в Италии, рассказала, как обстоит ситуация в государстве после распространения информации о вспышке коронавируса. Также отметим, из-за опасного недуга началась паника на Закарпатье.

Ранее Главред писал, что по состоянию на утро субботы, 29 февраля, от уханьского вируса умерли 2920 человек, при этом случаев выздоровления зафиксировано 39445. Также стало известно, что всего за время распространения болезни официально подтвердили 85179 заражений.

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