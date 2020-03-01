Крайние меры: в Париже закрыли известный музей из-за жуткого вируса

Во Франции закрыли Лувр из-за угрозы эпидемии китайского вируса / Reuters

В столице Франции Париже временно закрыли Лувр.

Как пишет пресс-служба всемирноизвестного музея в воскресенье, 1 марта, дирекция Лувра приняла решение о переносе открытия, а также проводит совещания со специалистами из-за угрозы открытой эпидемии коронавируса в стране.

"Информационное совещание о состоянии здоровья, связанное с мерами профилактики коронавируса в соответствии с инструкциями министров, направленными компетентными органами, переносит открытие Лувра. Музей не может открыться в данный момент", - сказано в сообщении.

Ранее Главред писал о том, что известный кардиохирург, директор Центра сердца Борис Тодуров сообщил, что каждый украинцев может принимать меры для того, чтобы уберечь себя от страшного коронавируса из Китая. В первую очередь, по словам врача, следует избегать мест массового скопления людей.

"Это инфекция, которая передается капельным путем, как и обычный грипп, вирус. Ношение маски, мытье рук, непребывание в местах массового скопления людей. Я думаю, в такие вот периоды, когда идет грипп, и наверняка придет к нам и коронавирус, нужно избежать посещения больших каких-то концертных залов, метро исключить, там тоже много людей, какие-то вот массовые скопление – конечно, это то место, где можно заразиться", -заявил Тодуров.

Также напомним, по состоянию на 1 марта, случаи заражения коронавирусом Сovid-19 зафиксировали еще в трех странах - Литве, Нидерландах и Нигерии. Об этом сообщили Минздравы этих стран.