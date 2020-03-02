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"Убийства в Ростовской области": Мельничука будут судить в Салониках

2 марта 2020, 10:55

К экс-нардепу на выручку прибыл консул Украины в Салониках Вадим Саблук.

Сергей Мельничук 2, Айдар, комбат
Сергея Мельничука задержали на границе Греции / УНИАН

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали задержание в Греции бывшего народного депутата, экс-командира батальона Айдар Сергея Мельничука.

Как рассказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, на место происшествия выехал консул Украины в Салониках.

"С полицией Греции консул договорился о временном содержании задержанного в полицейском отделении и обеспечении всем необходимым (питьевая вода и пища)", - сообщил УНИАН представитель МИД.

По его словам, жена Мельничука вместе с малолетним ребенком размещены в гостинице неподалёку от полицейского отделения, а сам бывший нардеп имеет возможность пользоваться телефоном, также ему предоставлен русскоязычный адвокат.

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"Утром 2 марта в полицейский участок должен прибыть прокурор из города Салоники", - добавил Погорельцев.

Сергей Мельничук и Вадим Саблук / facebook.com/aydar.gepard

Сам Мельничук в Facebook сообщил, что к нему уже прибыл консул Украины в Салониках Вадим Саблук. 

"Прибыл на выручку консул Украины в Салониках Саблук Вадим (МИД заработало, спасибо). Спасибо всем, кто звонил, переживал и помогает", - написал экс-нардеп.

Кроме того, он также сообщил, что в ордере Интерпола его фамилия указана неправильно, не верны дата и место рождения, а также не совпадают данные паспорта. По его словам, в запросе Интерпола он назван гражданином РФ, а причиной задержания указано "убийство на территории Ростовской области и создание незаконного вооруженного формирования".

Как отметила в комментарии Стране супруга Мельничука Мила, вскоре должен состояться суд по делу экс-командира Айдара.

"Сергею только что объявили решение. Скорее всего его отправят в Салоники, где будет суд и там уже решат", - рассказала женщина.

Как уточнил блогер Ярослав Бондаренко, в 2016 году ФСБ России разослала данные о розыске Мельничука "разыскивается ФСБ России за убийство 20 граждан Российской Федерации на территории РФ в Ростовской области… Сергей Мельничук имеет 2 российских паспорта, поэтому его должны доставить в Россию…".

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Вместе с тем он пояснил, что данные в заявлении о наличии у Мельничука российских паспортов "ломает простейший факт — Мельничук не родился в Виннице, российские дегенераты в ФСБ не соизволили включить мозг — и взяли данные из Wikipedia, где допущена ошибка.

"Россия не забудет 256 псковских десантника, которых  в августе 2014 под Хрящеватым Луганской области зашкварили бойцы Добровольческого Батальона Айдар под командованием Сергея Мельничука", - добавил Бондаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше по запросу России задержали семерых украинцев.

Сергей Мельничук Айдар Новости Греции Интерпол
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