Лавров кинул ложку дегтя в адрес Пристайко – попало на коллег из Германии и Франции

Лавров кинул ложку дегтя в адрес Пристайко / Reuters

Заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе прямо противоречат минским соглашениям, заявил во вторник, 3 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы слышим множество конкретных идей, которые расшифровывают мысль господина Пристайко, включая идеи о том, что нужно разогнать органы власти в самопровозглашенных республиках, ввести войска ООН, взять весь периметр этих территорий под контроль и уже потом проводить выборы и многое другое. В том числе, заявления руководства Украины о том, что они готовы вести диалог с жителями Донбасса, но не с теми, кого эти жители выбрали для того, чтобы организовывать повседневную жизнь. Это прямо противоречит конкретным положениям минских договоренностей", - особо отметил Лавров.

При этом Лавров уточнил, что направил уже не первое обращение министрам иностранных дел Германии и Франции как участникам "нормандского формата" с призывом не пропускать без реакции "подобные провокационные заявления официальных лиц в Киеве".

"Но пока наши партнеры по "нормандскому формату" бездействуют в этом смысле. Одновременно наши французские и германские коллеги по сути ничего не делают для того, чтобы убедить своих украинских партнеров выполнить то, о чем договорились на нормандском саммите в декабре в Париже", - возмутился

Лавров, передает ТАСС.

Читайте также"Это мужчина или женщина?": названа вероятная замена ПристайкоНапомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров нормандской четверки - Германии, Франции, России и Украины - может произойти немного позднее апреля.

По его словам, для проведения новых переговоров нужно выполнить все условия, которые были оговорены во время предыдущей встречи в Париже

"Я бы не использовал слова "перенесена" и "отменена". Вопрос был в том, будет ли встреча в апреле. Я просто напомнил журналистам, что лидеры договорились встретиться через четыре месяца. Очевидно, 9 декабря все посчитали, что через 4 месяца это в апреле. Но мы сейчас видим по реакции РФ, российская сторона начинает "съезжать с темы". И то, что я говорил, мы не должны ставить апрель и все. Наша задача выполнить все 7 пунктов", - заявил Пристайко.