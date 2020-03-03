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Задержание экс-командира Айдара в Греции: появились новые детали

3 марта 2020, 15:31

Сергея Мельничука доставили в суд города Салоники.

Мельничук
Сергей Мельничук задержан в Греции / УНИАН

Задержанного на границе Болгарии и Греции по запросу РФ бывшего народного и экс-командира батальона Айдар Сергея Мельничука доставили в суд города Салоники.

Как рассказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, состояние здоровья Мельничука удовлетворительное, он обеспечен всем необходимым.

По его данным, встреча Мельничука с прокурором пока не началась, поскольку прокуратура при суде города Салоники ожидает необходимые документы от Национального бюро Интерпола в Греции.

Погорельцев пояснил, что позиция стороны защиты основывается на том, что, согласно сообщению Генерального секретариата Интерпола, сведения о розыске Мельничука, размещенные в учете этой организации, были заблокированы в связи с проверкой на соответствие правилам, в частности, из-за политической мотивированности такого розыска.

"Указанное сообщение Генерального секретариата Интерпола было направлено в адрес национальных бюро Интерпола всех стран-участниц Международной организации уголовной полиции", - сообщил представитель МИД.

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Напомним, Мельничук сообщил о своем задержании 1 марта на болгарско-греческой границе по запросу России. В Грецию он ехал с женой, которая находится на седьмом месяце беременности, и девятимесячным сыном.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Генеральным секретариатом Интерпола после обращения украинского бюро Интерпола было принято решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержание Мельничука.

Сергей Мельничук Интерпол Новости Греции
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