"Не по нашей вине": Путин нашел отмазку бедности миллионов россиян

Владимир Путин / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал экономический застой в стране стабильностью. При этом он признал, что миллионы граждан страны живут за чертой бедности.

"Очень просто. Экономическая стабильность – это база для развития. И вообще, стабильность – это всегда база для развития. А застой – это, по сути дела, движение назад, никакого развития. Вот в этом главное отличие", – всерьез заявил Путин, передает ТАСС.

По его словам, в конце 1990-х годов в России нищими были 42 миллиона человека, а сегодня - около 13,5 миллиона человек.

"Хотя и это много, и мы должны с этим бороться. Значит, у нас к этому времени, к тому времени золотовалютные резервы были 12,5 миллиарда долларов, а долги государства – 145 миллиардов. Не видно было конца и края, было непонятно, как мы с этим разберемся. У нас с тех пор до сегодняшнего дня, я сейчас буду говорить, и люди начнут сомневаться, но это факт: реальная заработная плата выросла на 4,2%, пенсии – почти в три раза - 2,9%, и реальные доходы - в 2,4 раза", – оправдывался российский лидер.

При этом Путину напомнили об обещании к 2020 году повысить зарплаты граждан в среднем до 2700 долларов, а на семью из трех человек будут выделять квартиру в 100 квадратных метров.

"Ну не совсем так, это были предварительные планы… Мы к 2008 году планировали удвоить ВВП. И на базе удвоения строили социальные планы. В 2008 году мы практически достигли этой планки. Разразился мировой экономический кризис. Не по нашей вине, он пришел к нам извне… Но, честно говоря, не мы в этом были виноваты. Это мировой финансовый, а потом и экономический кризис, который пришел извне", – подытожил хозяин Кремля.

Как ранее сообщал Главред, уровень дохода на душу населения в Украине составил 9700 долларов, что втрое меньше, чем в Российской Федерации.