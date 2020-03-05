В Индонезии придумали радикальный метод борьбы со смертельным вирусом из Китая

Китайский коронавирус в Индонезии / Фото Reuters

Власти Индонезии приняли беспрецедентное решение для борьбы с китайским коронавирусом. Так, всех заразившихся планируют разместить на необитаемом острове.

По данным газеты Jakarta Post, с такой инициативой выступил главнокомандующий вооруженных сил страны Хади Тьяджанто.

Отмечается, что больных хотят разместить на острове Галанг, потому что там сохранились несколько зданий, использовавшихся в 1979-1996 годах для лагеря беженцев из Вьетнама. Кроме того, на острове есть доступ к чистой воде и электричеству.

Планируется, что госпиталь будет также функционировать как карантинный центр. Всего в больнице смогут разместить до тысячи пациентов.

Как ранее сообщал Главред, количество зараженных опасным коронавирусом из Китая в мире перевалило за 95 000, при этом жертвами вируса стали 3249 человек.