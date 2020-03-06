Пирсинг и чешет нос: в России придумали, как вычислять студентов-"террористов"

Студент может представлять угрозу, если имеет пирсинг.
Пензенский государственный университет Российской Федерации выпустил методическое пособие, где рассказывается, как по внешности, поведении и сленгу распознать опасных студентов. По мнению представителей вуза, следует относиться настороженно к молодежи, если у них есть: пирсинг, наушники, синяки и царапины на теле.
По данным местного издания 7х7, все эти признаки взяты из "Методического пособия по выявлению признаков риска поведения в социальных медиа", которую выдали в апреле 2019 года.
Кроме этого, студент может представлять угрозу, если:
- говорит "добрый вечерочек";
- у него мало друзей;
- смеется или плачет без повода;
- негативно относится к российскому правительству;
- интересуется историей революции;
- чешет нос;
- носит одежду, где написано "ненависть", "нормальные люди боятся меня" или "оффник".
Ректор Пензенского госуниверситета Александр Гуляко заявил, что пособие, котрое выдали в вузе в декабре 2019 года, не предусматривает какие-либо санкций, а лишь рекомендация кураторам студенческих групп для "профилактики" и "предотвращения вовлечения молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность".
Как ранее сообщал Главред, Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки получил аккредитацию в РФ и отныне будет выдавать дипломы российского образца.