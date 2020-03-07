Политолог рассказал о "смерти" Cуркова

Политическая смерть Владислава Суркова наступила в 2011-м, сообщил политолог / Коммерсант

Российский политолог Станислав Белковский считает, что бывший помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков политически умер в конце 2011 года.

Политическая смерть Суркова наступила после того, как он лишился поста кремлевского куратора внутренней политики, рассказал эксперт журналисту Дмитрию Гордону, пишет издание Гордон.

По словам собеседника, с тер пор в карьере уже экс-помощника Путина, по большому счету, ничего не менялось.

"Политическая смерть Владислава Юрьевича наступила еще в конце 2011 года…", – заявил Белковский.

Политолог добавил, что Сурков формально вообще не должен был заниматься Украиной.

"…Он был помощник по непризнанным государствам, к числу которых самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", кстати, не относятся. К ним относятся Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье", – объяснил эксперт.

Напомним, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков написал, что Владислав Сурков покидает госслужбу в связи со сменой курса России по украинскому направлению.

Позже спикер Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что указов насчет отставки Суркова с поста помощника президента нет.

СМИ писали, что новым куратором украинского направления вместо Суркова станет замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. После этого появился указ Путина об увольнении Суркова.

Американский дипломат Курт Волкер во время работы на посту спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины говорил, что Сурков – "архитектор" событий на восточной части украиского государства.