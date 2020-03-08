Обрушение карантинного отеля в Китае: всплыли новые жуткие подробности

В Китае обрушился отель / twitter.com/CGTNOfficial

Спасатели в Китае достали из-под завалов, где находились на карантине контактировавшие с зараженными коронавирусом, отеля 50 человек. При этом шесть человек погибли.

По данным телеканала CGTN, у двух человек, спасенных из-под завалов в городе Цюаньчжоу, отсутствовали признаки жизни. Сейчас поиски людей, которые могли оказаться под завалами, продолжаются.

В то же время Reuters сообщает, что по состоянию на 10:30 по пекинскому времени, чрезвычайные службы спасли 43 человека, при этом 36 из них госпитализированы. Предполагалось, что в момент обрушения в здании могли находиться более 70 человек. Также известно о шести погибших.

Как ранее сообщал Главред, на востоке Китая обвалился шестиэтажный отель, который использовали как здание для карантина. На первом этаже рухнувшего здания находились магазины и кафе. Под завалами оказались около 70 человек.