Любил PUBG и рэпера Face: в России сын судьи застрелил одноклассника

Артём Саяпин застрелил лучшего друга

В городе Колпино под Санкт-Петербургом произошло убийство 15-летнего подростка. Предполагаемый убийца – сын местного судьи 14-летний Артем Саяпин. Парень сбежал с места проишествия, однако его нашли и задержали.

Подростки собрались в квартире Саяпиных вечером в субботу, 7 марта. Они праздновали день рождения, взрослых в квартире не было. Предположительно, подростка, которого зовут Влад Байдак, застрелили из охотничьего ружья. По словам свидетеля, в мальчика выстрелил именно сын судьи.

"Между семью и половиной девятого Артем выстрелил Владу в голову. Предположительно из соседней комнаты. Тот упал на диван и погиб. Труп выволокли на лестницу, к лифту. Возможно, Артем хотел избавиться от тела. Около 20.30 Саяпин сбежал, его отследили по камерам до Московского шоссе, далее след теряется. Оставшиеся дети перепугались, один позвонил отцу. Тот сообщил о трупе в полицию", - сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Орудие убийства - одно из двух гладкоствольных ружей, зарегистрированных на Саяпина-старшего: ИЖ-18 16 калибра и ИЖ-81 12 калибра. Оба лежали вне сейфа.

Известно, что в квартире Саяпиных находились минимум пять человек. Один из подростков рассказал, что ружьё выстрелило случайно, во время игры.

Влад Байдак

По данным Telegram-канала LIFE SHOT, Саяпин и его жертва Байдак учились в одной гимназии №402 в Колпино и были лучшими друзьями. Обоих парней описывают как добрых и мирных. Однако сын судьи был вспыльчив. Саяпин- младший любит компьютерные игры, особенно PUBG, задачи на логику, рэпера Фейса.

"Мальчики не ссорились, не употребляли алкоголь или наркотики. То, что произошло – несчастный случай", - уверена мать погибшего школьника.

8 марта стало известно, что 14-летнего Артёма Саяпина, которого подозревают в убийстве сверстника в Колпино, задержали.

Напомним, в российском городе Ульяновск подросток напал на свою учительницу. Так, 15-летний ученик восьмого класса Артем Федотов изрезал 59-летнюю женщину ножом. После нападения школьник сбежал, но его удалось поймать. При этом пострадавшая находится в больнице.