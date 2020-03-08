В Италии 16 млн граждан на карантине, Чехия просит запретить итальянцам въезд в Европу

В Италии на карантине 16 миллионов человек / Фото pixabay.com

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что по меньшей мере 16 млн человек отныне не могут покидать регион Ломбардия и еще 14 провинций до 3 апреля из-за распространения коронавируса.

"Я беру на себя политическую ответственность за решения, которые принимаются в эти часы: Мы это сделаем", - цитируют Конте местные СМИ.

По информации, ограничения касаются Ломбардии и 14 провинций в регионах Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, Марке, наиболее пораженных коронавирусной инфекцией.

До начала апреля приостановлено проведение свадеб и похорон (имеется в виду присутствие многих людей на похоронах), а также религиозные и культурные мероприятия.Кинотеатры, ночные клубы, спортзалы, бассейны, музеи и горнолыжные курорты закрыты. Рестораны и кафе могут открываться между 6:00 и 18:00, но клиенты должны сидеть не менее метра друг от друга.

Людям сказали оставаться дома как можно больше времени, а тем, кто нарушает карантин, может грозить три месяца тюрьмы, передает ANSA.

Добавим, что по состоянию на утро воскресенья, 8 марта, число инфицированных в Италии достигло 5883 случаев, 233 человека погибли, 589 - вылечились.

В то же время премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что Италия должна запретить всем своим гражданам ездить в Европу, чтобы обуздать новую вспышку коронавируса.

"Италия должна запретить всем своим гражданам выезжать в Европу, потому что мы не можем отдать такое распоряжение в Шенгене", - сказал Бабиш, передает Reuters.

Отметим, в украинских соцсетях по этому поводу удивляются, почему в Украине до сих пор всего один подтвержденный случай.

"А у нас все отлично и по прежнему 1 подтверждённый случай. Снова идем по чернобыльскому варианту", - добавила Галина Емельянова.

"А як же ж наші можновладці будуть без подорожів,для чого ж вони обдирали країну,що б що сидіти з охлосом в Україні...який цей короновірус "пративный" ....так гарненько підлахматєлись....і....бац...такий нежданчік....", - добавила Ирина Панфилова.

Читайте такжеПопулярный курорт закрыли для туристов из-за коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, за минувшие сутки в Китае от коронавируса умерло 27 человек, всего количество летальных исходов составляет 3097.

Количество заболевших увеличилось на 44 человека и достигло 80 695. При этом за последние 24 часа вылечился 1661 пациент, общее число выписанных из больниц выросло до 57 065.