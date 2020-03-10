Политологи рассказали, какой кандидат в президенты США выгоднее всего для Украины

Джозеф Байден и Дональд Трамп - самые вероятные соперники на выборах / коллаж Reuters

Джозефу Байдену недавний "супервторник" в США дал отличный шанс стал единым кандидатом в президенты на выборах-2020 от Демократической партии. Такое положение вещей крайне позитивно для Украины, поскольку этот политик известен как давний апологет официального Киева и как оголтелый противник Кремля.

К такому выводу пришли эксперты-политологи, опрошенные порталом Сегодня. По их мнению, Байден стал бы практически идеальным вариантом для Украины в качестве хозяина Белого дома. Этот политик отлично разбирается в украинских проблемах и занимал самую последовательную и твердую позицию по поддержке Киева - в том числе в вопросе предоставления летального оружия.

Читайте также"Это худший человек": Байден раскритиковал Трампа из-за коронавируса"Если говорить о кандидатах от Демпартии, то для Украины самым "выгодным" был бы Джо Байден. На втором месте мог бы быть Майк Блумберг – конечно, если бы он остался в гонке. Наименее выгодной для Украины стала бы победа Берни Сандерса. С самого начала российско-украинской войны он настаивал на поддержке Украины, в частности, предоставлением нам летального оружия. Потому от Джо Байдена можно ожидать усиления поддержки Украины, в том числе – поставками оружия, усиления антироссийских санкций и других способов давления на агрессора", – утверждает эксперт и руководитель общественной организации Ассоциация политических наук Дмитрий Синченко.

С ним полностью и в деталях придерживается и известный политолог Владимир Фесенко.

"Конечно, Байден из всех кандидатов больше всех проявляет симпатии к Украине. Когда он был вице-президентом, регулярно бывал в Украине, публично поддерживал нашу страну в конфликте с Россией. Некоторые эксперты даже называют его "проукраинским кандидатом". Это, конечно, преувеличение, но, тем не менее, в этом плане он в большей степени приемлем для нашей страны. К сожалению, с Байденом связаны и скандалы, от которых Украина, пусть косвенно, но пострадала", – заявил он.

Напомним, ранее Сенат США поддержал резолюцию, которая ограничивает полномочия президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил в отношении Ирана.