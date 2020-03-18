Эдуард Лимонов умер: последнее желание и официальная причина смерти

Официальная причина смерти Эдуарда Лимонова – онкология, сообщили в Другой России / Скриншот

После того, как российский писатель и политический деятель, бывший председатель партии Другая Россия Эдуард Лимонов умер, стало известно его последнее желание.

Литератор хотел, в частности, чтобы его похороны были закрытыми для СМИ и широкой общественности, сообщает Другая Россия.

Также в Другой России назвали официальную причину смерти Лимонова. По ее данным, политический деятель скончался от онкологии.

"Похороны Эдуарда Лимонова и прощание с ним будут закрыты для широкой общественности и СМИ. Таким было его последнее желание…", – отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Эдуард Лимонов умер 17 марта на 78-м году жизни. СМИ писали, что причина смерти Лимонова – осложнения после операции.

Напомним, Лимонова называли идеологом так называемой "русской весны". Политический деятель поддерживал захват Крыма Россией и войну на Донбассе.