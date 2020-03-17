Скончался российский писатель Эдуард Лимонов, который поддерживал аннексию Крыма

Эдуард Лимонов скончался 17 марта / Скриншот youtube.com/вДудь

Во вторник, 17 марта, ушел из жизни Эдуард Лимонов - российский писатель, поэт, публицист, российский политический деятель, который поддерживал политику президента РФ Владимира Путина в отношении Украины.

Об смерти 77-летнего так называемого идеолога русской весны сообщил Telegram-канал Mash. Причина – осложнения после операции.

"В последнее время политик болел. Сегодня перенес сразу две операции. Начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление", – сказано в сообщении.

Напомним, Лимонов занимал резкую антиукраинскую позицию - поддерживал аннексию Крыма и войну на Донбассе.

Биография Лимонова

Эдуард Савенко, впоследствии ставший известным как Эдуард Лимонов, родился 22 февраля 1943 года в Дзержинске Горьковской области. В 17 лет начал работать: грузчиком, монтажником-высотником, строителем, сталеваром, завальщиком шихты, обрубщиком, книгоношей в книжном магазине. Поступал в Харьковский педагогический институт.

Стихи начал писать в 1958 году. В 1963 году принимал участие в рабочей забастовке против снижения расценок. С 1964 года занялся пошивом джинсов и обшивал харьковскую, а затем московскую интеллигенцию. По его словам, сшил джинсы в том числе "скульптору Неизвестному и поэту Окуджаве". Занимался этим вплоть до отъезда из СССР. С

1967 по 1974 год проживал в Москве. Стихи писал до начала 1980-х годов, затем занялся прозой, потом журналистикой. Псевдоним "Лимонов" придумал ему художник-карикатурист Вагрич Бахчанян.

Принимал участие в боевых действиях в Югославии на стороне сербов, в грузино-абхазском конфликте на стороне Абхазии, в молдавско-приднестровском конфликте на стороне Приднестровской Молдавской Республики. Обвинялся в том, что в 2000—2001 годах готовил вооружённое вторжение в Казахстан для защиты русскоязычного населения.

В апреле 2001 по обвинению в хранении оружия и созданию незаконных вооружённых формирований (обвинение снято) был заключён в следственный изолятор ФСБ Лефортово, 15 апреля 2003 приговорён к 4 годам лишения свободы. Освобождён условно-досрочно.

В 2002 году Лимонов на довыборах в Дзержинском округе (Нижегородская область) занял четвёртое место, набрав 6,58 % голосов. Вёл активную оппозиционную деятельность. Являлся одним из лидеров оппозиционной коалиции "Другая Россия".

Пытался участвовать в президентских выборах 2012 года. Но 18 декабря 2011-го ЦИК отказал ему в участии в президентских выборах. В 2014 году поддержал присоединение Крыма Россией.

Ряд произведений Эдуарда Лимонова экранизированы.

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