Умер Дэвид Пол - причины смерти, биография и фильмография

Знаменитый американский актер-спортсмен Дэвид Пол умер дома в США.
Актер и спортсмен Дэвид Пол умер в возрасте 62 лет 6 марта. Его смерть подтвердил брат-близнец Питер, пишет EOB News.
Дэвид Пол родился 8 марта 1957 в Хатфорде, Коннектикут США.
Брат Питер Пол рассказал, что Пол умер во сне. Пока что полиция и судмедэксперты выясняют причины смерти Дэвида Пола.
Близнец-спортсмен снялся в культовых Няньках, Придорожных убийцах, Варварах, Вашингноском такси и других фильмах.
Он профессионально занимался фотографированием, и писал стихи и песни.
Дэвид и Питер Пол смотреть онлайн ролик из фильма Варвары:
С юности Питер и Пол занимались бодибилдингом и даже открыли собственный спортзал, однако позже оставили его ради переезда в Калифорнию. В 1980-х годах начали кинокарьеру.
Дэвид Пол - фильмография
- 1983 - Вашингтонское такси
- 1984 - Рыцарь дорог
- 1984 - Парень из "Фламинго"
- 1987 - Варвары
- 1989 - Думай по-крупному
- 1989 - Грабители с большой дороги
- 1989 - Призрак Голливуда
- 1992 - Двойные неприятности
- 1994 - Прирождённые убийцы
- 1994 - Няньки
- 2005 - Бездушный
- 2013 - Таверна на углу Фэйт-стрит
Дэвид Пол с братом занимались бодибилдингом и вели не просто здоровый образ жизни - они активно рассказывали о своей диете, и привлекали к ней всех желающих.