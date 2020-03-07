Умер Дэвид Пол - причины смерти, биография и фильмография

Дэвид Пол умер - фильмография и биография / кадр из фильма

Актер и спортсмен Дэвид Пол умер в возрасте 62 лет 6 марта. Его смерть подтвердил брат-близнец Питер, пишет EOB News.

Дэвид Пол родился 8 марта 1957 в Хатфорде, Коннектикут США.

Брат Питер Пол рассказал, что Пол умер во сне. Пока что полиция и судмедэксперты выясняют причины смерти Дэвида Пола.

Близнец-спортсмен снялся в культовых Няньках, Придорожных убийцах, Варварах, Вашингноском такси и других фильмах.

Он профессионально занимался фотографированием, и писал стихи и песни.

Дэвид и Питер Пол смотреть онлайн ролик из фильма Варвары:

С юности Питер и Пол занимались бодибилдингом и даже открыли собственный спортзал, однако позже оставили его ради переезда в Калифорнию. В 1980-х годах начали кинокарьеру.

Дэвид Пол - фильмография

1983 - Вашингтонское такси

1984 - Рыцарь дорог

1984 - Парень из "Фламинго"

1987 - Варвары

1989 - Думай по-крупному

1989 - Грабители с большой дороги

1989 - Призрак Голливуда

1992 - Двойные неприятности

1994 - Прирождённые убийцы

1994 - Няньки

2005 - Бездушный

2013 - Таверна на углу Фэйт-стрит

Дэвид Пол с братом занимались бодибилдингом и вели не просто здоровый образ жизни - они активно рассказывали о своей диете, и привлекали к ней всех желающих.