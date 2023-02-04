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"Абсолютное безумие": у Лаврова испугались, что после 150 км ракет Украина получит истребители

4 февраля 2023, 13:16
"США не видят границ" в реализации планов по нанесению агрессору России стратегического поражения, пожаловался посол оккупантов в Вашингтоне Анатолий Антонов.
F-16, Антонов
Посол России в США Антонов пожаловался на мощную помощь Украине от Вашингтона / Коллаж скриншот YouTube, Википедия

Посол оккупанта РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в том, что американское государство, дескать, идет на "эскалацию" войны России против Украины, предоставляя Киеву ракеты GLSDB дальностью 150 километров. При этом он испугался, что следующим шагом станет решение о передаче Киеву истребителей.

В своем Telegram-канале дипломат страны, которая сама напала на Украину, пожаловался на США из-за того, что Вашингтон принял решение поставить Киеву дальнобойные ракеты с боевым радиусом 150 км.

По его словам, если Вашингтон и дальше так будет помогать Киеву, то украинское государство ждут долгожданные истребители.

"Администрация поставила на "украинскую карту" практически все: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизнь украинских солдат. Такими темпами Соединенные Штаты могут дойти до абсолютного безумия, как, например, предоставление республике истребителей", - пишет испуганный Антонов.

Кроме того, он разразился совершенно отчаянной пропагандой. Говорит, мол, США "настраивают Украину атаковать российские регионы". Причем туда же он вплел и территории Украины, об аннексии которых объявил директор РФ Путин.

Посол добавил, что оккупанты, мол, будут пытаться удержать не только захваченные украинские земли, но и свои российские территории.

"Вашингтон де-факто настраивает своих подопечных атаковать российские регионы. Причем для нас нет никакой разницы, когда мы говорим о вероятном "нападении" на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленщину. Все земли, вошедшие в состав России — это наша родина, которую мы будем защищать всеми силами", - пропагандистски подчеркнул Анатолий Антонов.

Дальнобойные ракеты GLSDB для Украины

В Пентагоне 3 февраля объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере 2,2 миллиардов долларов. Теперь Киев получит еще и ракеты дальнего действия GLSDB, которыми можно наносить удары на расстоянии около 150 километров.

В Минобороны США уточнили, что ракеты GLSDB Украина получает для того, чтобы планировать эффективные оборонительные и наступательные операции с целью освобождения своих территорий. Как полагают в Пентагоне, Киев будет сам решать, использовать ли снаряды для ударов по российским оккупантам в захваченном Крыму, или нет.

"Что касается украинских планов по операциям, то очевидно, что это их решение. Они главные в этом. Поэтому я не собираюсь говорить или спекулировать о возможных будущих операциях. Но опять же, мы работали с ними, чтобы обеспечить возможности, которые позволят им быть эффективными на поле боя", - подчеркнул представитель американского военного ведомства Патрик Райдер.

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Угроза наступления России:

военная помощь F-16 Анатолий Антонов война России и Украины
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