Атака РФ на Украину обернется усилением НАТО и финишем диалога: в США сделали предупреждение Москве

Миру в условиях пандемии и климатических изменений новая война не нужна - Блинкен / Фото Reuters

Если РФ осуществит военное вторжение на территорию Украины, Запад откажется от переговоров с Москвой по безопасности. Возможность для урегулирования кризиса есть, среди таких шансов присутствует появление взаимопонимания между американцами и россиянами с деэскалацией военных сил России у границ украинского государства. Российская агрессия против Украины приведет только к усилению Североатлантического альянса. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщает Интерфакс-Украина, в четверг, 20 января, в ходе своего визита на переговоры в Берлин он сказал о том, что западный мир может отказаться от диалога с Россией по безопасности в случае запуска Москвой сценария военной операции против Украины.

Читайте такжеУкраина – великая держава: Зеленский ответил Байдену на слова о "незначительном" вторжении России"Возможность работать с США и нашими союзниками и партнерами в Европе для того, чтобы определить будущее и нашу общую безопасность, будет сведена на нет в случае российской агрессии против Украины", - отметил Блинкен.

По его словам, шансы на урегулирования кризиса вокруг украинского государства в ближайшие недели есть. Этому может поспособствовать установление взаимопонимания между сторонами в комплексе с отведением войск России от украинских кордонов.

"Мы можем улучшить наше взаимопонимание, и это, в сочетании с обращением вспять наращивания Россией военных сил у украинских границ, выведет нас из кризиса в ближайшие недели", - считает американский чиновник.

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Также он подчеркнул, что агрессия Москвы против Украины лишь поспособствует укреплению Североатлантического альянса, в то время как миру не нужен новый конфликт в условиях пандемии COVID-19 и климатических изменений.

Угроза военного вторжения России в Украину

В администрации Джо Байдена ранее заявили о том, что разведка США сообщила о возможных планах России осуществить провокацию на Донбассе. Речь идет о нападении на боевиков "ЛДНР" "под чужим флагом". Маневр могут использовать в качестве предлога для прямого военного вторжения в Украину.

Журналисты CNN со ссылкой на данные Минобороны Украины опубликовали статью, в которой говорилось о том, что Россия сконцентрировала более 127 000 войск у границ Украины. Как полагают в ведомстве, россияне могут нанести ракетные удары по стратегически важным объектам.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что войска РФ находятся в приграничных с Украиной районах из-за якобы напряженной ситуации в регионе и в связи с действиями НАТО. Он назвал передвижение военных подразделений "мерами предосторожности".

Глава Белого дома Джо Байден предупредил президента России Владимира Путина о том, что если Москва пойдет новой войной против Украины, государство ждут небывалые санкции. В таком случае российские банки не смогут работать с долларом, и обстановка станет катастрофической.

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