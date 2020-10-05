Азербайджан обратился к Украине из-за войны в Нагорном Карабахе

Обращение направлено также США, Канаде, Франции, России и другим государствам.
Официальный Баку просит ряд государств, в том числе и Украину, не допустить выезда этнических армян в качестве добровольцев для участия в армяно-азербайджанском вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Азербайджана.
Генпрокурор Азербайджана Камран Алиев обратился с соответствующей просьбой к генпрокурорам и министрам юстиции США, Канады, Германии, России, Украины, Беларуси, Бразилии, Франции, Польши, Болгарии, Австралии, Узбекистана, Ливана, Греции, Сирии, Ирака, Ирана, Уругвая и Грузии.
В генпрокуратуре отмечают, что между Азербайджаном и Арменией идут боевые действия в районе Нагорного Карабаха. Армяне несут боевые потери и теряют часть своих позиций в результате контрнаступательной операции Баку.
Как утверждают в Баку, Ереван призывает своих соотечественников поддержать Армению в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. Речь идет об этнических армянах, которые могут собираться или уже могут прибыть в зону конфликта.Читайте такжеАрмения и Азербайджан обратились к Украине по Нагорному Карабаху
"В связи с этим Армения призвала армян, проживающих за рубежом, участвовать в вооруженном конфликте с целью увеличения своей живой силы. В ряде СМИ была распространена информация о том, что около тысячи этнических армян прибыли, или собираются прибыть на территорию Азербайджанской республики", - добавили в генпрокуратуре Азербайджана.
Напоследок в сообщении подчеркивается, что обращение направлено государствам, в которых проживает значительное число представителей армянской диаспоры.
Украина и конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженное противостояние Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострилось утром, 27 сентября. Ереван обвинил азербайджанскую сторону в обстрелах непризнанной НКР, а Баку заявил о провокации Армении и объявил контрнаступательную операцию.
- В МИД Украины призвали обе стороны конфликта к прекращению боевых действий и урегулированию ситуации дипломатическим путем.
- Парламентарий от Слуги народа Людмила Марченко заявила, что Украина поддерживает Азербайджан в гуманитарных и правовых вопросах. Однако в случае необходимости Киев готов оказать Баку и военную поддержку.
- Позже в украинском МИД опровергли слова Марченко. Глава ведомства Дмитрий Кулеба подчеркнул, что данные вопросы – исключительная прерогатива президента и правительства.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает территориальную целостность и суверенитет республики Азербайджан.