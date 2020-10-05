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Азербайджан обратился к Украине из-за войны в Нагорном Карабахе

5 октября 2020, 15:10

Обращение направлено также США, Канаде, Франции, России и другим государствам.

Генпрокуратура Азербайджана
Армения просит помощи в конфликте в Нагорном Карабахе у своих соотечественников за рубежом - Генпрокуратура Азербайджана/ armiya.az

Официальный Баку просит ряд государств, в том числе и Украину, не допустить выезда этнических армян в качестве добровольцев для участия в армяно-азербайджанском вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры Азербайджана.

Генпрокурор Азербайджана Камран Алиев обратился с соответствующей просьбой к генпрокурорам и министрам юстиции США, Канады, Германии, России, Украины, Беларуси, Бразилии, Франции, Польши, Болгарии, Австралии, Узбекистана, Ливана, Греции, Сирии, Ирака, Ирана, Уругвая и Грузии.

В генпрокуратуре отмечают, что между Азербайджаном и Арменией идут боевые действия в районе Нагорного Карабаха. Армяне несут боевые потери и теряют часть своих позиций в результате контрнаступательной операции Баку.

Как утверждают в Баку, Ереван призывает своих соотечественников поддержать Армению в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. Речь идет об этнических армянах, которые могут собираться или уже могут прибыть в зону конфликта.Читайте такжеАрмения и Азербайджан обратились к Украине по Нагорному Карабаху

"В связи с этим Армения призвала армян, проживающих за рубежом, участвовать в вооруженном конфликте с целью увеличения своей живой силы. В ряде СМИ была распространена информация о том, что около тысячи этнических армян прибыли, или собираются прибыть на территорию Азербайджанской республики", - добавили в генпрокуратуре Азербайджана.

Напоследок в сообщении подчеркивается, что обращение направлено государствам, в которых проживает значительное число представителей армянской диаспоры.

Украина и конфликт в Нагорном Карабахе

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