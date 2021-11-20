Байден помиловал двух индеек в честь Дня благодарения

Джо Байден помиловал двух индеек / Reuters

В канун празднования Дня благодарения президент США Джо Байден помиловал индеек с кличками Желе и Арахисовое Масло.

Церемония "помилования" прошла в Розовом саду Белого дома, сообщает CNN.

Отметим, что Байден в первый раз как глава государства в шуточной манере "помиловал" индеек. При этом президент спас животных от того, чтобы из них приготовили ужин для него во время праздников. После помилования индеек из Индианы отправят обратно в родной штат на исследовательскую ферму.

Что значит помилование индеек в канун Дня благодарения

Ранее американские знаменитости попросили президента США отдать зоозащитникам помилованных индеек на День благодарения. Петицию с призывом подписали певица Билли Айлиш, актер Хоакин Феникс, британский комик Рики Джервэйс, актрисы Руни Мара и Мина Сувари.

/ Reuters

Представители организации Farm Sanctuary, отметили, что обычно помилованных лидером Белого дома индеек отправляют на фермы, в контактные зоопарки и университеты с научными программами по птицеводству, где о них, вероятнее всего, не заботятся как об индивидуумах со своими уникальными личностными характеристиками, эмоциями, потребностями и предпочтениями.

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Как отмечают День благодарения в США

День благодарения в четвёртый четверг ноября в США. Он является праздником выражения благодарности и признательности Богу, семье и друзьям за материальное благосостояние и доброе отношение. Впервые отмечался в Америке осенью 1621 года.

/ Reuters

По старинной традиции несколько поколений одной семьи собирается в доме старших на праздничный обед. Каждый произносит слова благодарения за всё то хорошее, что произошло в его жизни. Многие блюда стали традицией: фаршированная индейка с клюквенным сиропом и сладкий тыквенный пирог.

День благодарения: традиции

День благодарения – не столько религиозный, сколько семейный праздник. Это проистекает из того, где американцы празднуют День благодарения – по традиции, именно в широком семейном кругу. А вот в церковь в этот день ходят далеко не все – ограничиваясь словами благодарности за праздничным столом.

К слову, о праздничном столе. Что обычно едят на День благодарения? На День благодарения подают такие блюда:

индейку под клюквенным соусом,

картофельное пюре,

тыквенный или морковный пирог, который запивают яблочным сидром,

прочие сезонные вкусности.

По преданию, именно это ели переселенцы во время самого первого празднования Дня благодарения.

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