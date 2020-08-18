Медали от Лукашенко на фоне избиений в Беларуси: в МВД оправдались из-за силовиков

В МВД Беларуси утверждают, что процедура по награждению шла еще с марта / sb.by

Награждение сотрудников силовых ведомств Беларуси готовилось еще с марта этого года. Наградной лист оформлялся на каждого силовика, где были зафиксированы его заслуги перед страной.

Об этом заявила пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова.

По ее словам, представления на награждение сотрудников, которые получили награждение, направили в Совмин в марте 2020 года. На каждого претендента на награду был составлен индивидуальный лист, в котором фиксировались заслуги за время службы.

"Материалы на награждение указанных сотрудников в установленном порядке были направлены в Совет Министров Республики Беларусь еще в марте 2020 года", - написала Чемоданова.Читайте также"Вы ответите за все": замглавы МВД Беларуси заявил, что в СИЗО не издевались над людьми

Также она подчеркнула, что медалями "За безупречную службу" награждают силовиков, отслуживших 10,15 и 20 лет в силовых структурах Беларуси.

Напомним, во вторник, 18 августа, на белорусском правовом портале появился список из 25 страниц, в котором указаны фамилии силовиков, получивших медали от президента Беларуси Александра Лукашенко за "Безупречную службу".

Медали силовики получили на фоне волны насилия в Беларуси, где после оглашения результатов выборов вспыхнули массовые протесты, сопровождавшиеся волной насилия со стороны силовиков в адрес белорусских граждан.