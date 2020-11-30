"Без резких движений": у Путина прокомментировали заявление Санду по Приднестровью

Предложение избранного президента Молдовы Майи Санду в скором времени вывести российские из войска из Приднестровья оперативно прокомментировал Дмитрий Песков.
Новое заявление избранного президента Молдовы Майи Санду по поводу Приднестровья угрожает дестабилизации в бессарабском регионе.
Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, сообщает российское информагентство РИА Новости. По мнению путинского спикера, Санду по теме российских миротворцев нужно воздержаться от "резких движений".
По словам Пескова, изменение нынешнего положения вещей в Приднестровье может привести к серьезной дестабилизации всего региона.
"Поэтому мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане", ‒ отметил он.
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Напомним, ранее Главред сообщал:
- 20 ноября Майя Санду в интервью изданию Европейская правда сделала заявление о том, что войска России должны быть полностью выведены с территории Приднестровья. Новоизбранный президент не видит возможности федерализации Молдовы.
- 18 ноября победитель на выборах президента Молдовы Майя Санду призвала разморозить отношения с Украиной для дальнейшего совместного плодотворного сотрудничества.
- До того Санду анонсировала встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Автор: Дмитрий Видоменко