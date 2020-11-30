"Без резких движений": у Путина прокомментировали заявление Санду по Приднестровью

Дмитрий Песков / УНИАН

Новое заявление избранного президента Молдовы Майи Санду по поводу Приднестровья угрожает дестабилизации в бессарабском регионе.

Об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, сообщает российское информагентство РИА Новости. По мнению путинского спикера, Санду по теме российских миротворцев нужно воздержаться от "резких движений".

По словам Пескова, изменение нынешнего положения вещей в Приднестровье может привести к серьезной дестабилизации всего региона.

"Поэтому мы рассчитываем, что это все будет обсуждаться и не будет делаться каких-либо резких движений в этом плане", ‒ отметил он.

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