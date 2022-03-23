Боевая мощь России с 24 февраля упала ниже 90%: оккупанты несут большие потери – Пентагон

Российские войска несут большие потери в Украине, но ресурсы у них еще есть - Пентагон / ВМС ВС Украины / Facebook

Боевая мощь оккупационных войск России упала ниже 90% по сравнению с теми показателями, которые фиксировались на 24 февраля, в момент начала войны против Украины. Они потеряли большое количество вооружений, военной техники и продолжают нести значительные потери живой силы. Однако у россиян остались еще ресурсы.

Как сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США, россияне по-прежнему несут значительные потери, но ресурсы у Москвы еще есть.

"Они много вложили в эту борьбу, но еще многое у них осталось", - говорят в Пентагоне.

Согласно оценкам американцев, к 24 февраля Россия сконцентрировала неподалеку от границ Украины приблизительно 150 тысяч своих военных, а также множество самолетов, артиллерии, танков и другой боевой техники. Силы было достаточно для полномасштабного военного вторжения.

"Они накопили ужасно много боевой мощи. Они очень много теряют, но они также очень много накопили с начала осени", - говорит представитель американского Минобороны.

Также чиновник указал, что Россия продолжает нести потери в войне против Украины.

"Без сомнения, они теряют бронетехнику и транспортные средства: танки, БТР, артиллерийские установки, вертолеты, самолеты", - уточнил он.

Кроме того, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что количество жертв среди российских военных исчисляется тысячами. Но конкретных показателей он не назвал.

Напомним, ранее журналисты The New York Times написали, что согласно спутниковым снимкам компании Planet Labs, войска России забрали свою авиацию из Чернобаевки, где на аэродроме оборудовали свои позиции. ВСУ более 7-ми раз наносили по ним сокрушительный удар.