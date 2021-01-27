Британия угрожает России новыми санкциями: за что хотят наказать

Путину пригрозили новыми санкциями из-за Навального.
Правительство Великобритании планирует в отношении России ввести новые санкции из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.
"Мы постоянно рассматриваем возможность введения новых санкций", – сказала государственный министр Соединенного Королевства по делам Европы Венди Мортон, выступая в Палате общин британского парламента 27 января, пишет Reuters.
Однако на призыв одного из британских депутатов исключить российскую делегацию из Парламентской ассамблеи Совета Европы Мортон сказала, что не будет обсуждать будущие санкции, "поскольку это может подорвать их эффект".
"Господин Навальный стал жертвой гнусного преступления, и мы призываем к его немедленному и безоговорочному освобождению", – заявила чиновница.
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Она осудила насилие в отношении участников протестов в поддержку оппозиционера, которые прошли во многих городах России 23 января.
Кроме того, по ее словам, нормализации в двусторонних отношениях Москвы и Лондона не может быть до тех пор, пока Россия продолжает вести себя так, как она ведет себя сейчас.
Протесты в России - о чем ранее сообщал Главред:
- 18 января российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- 23 января люди в разных городах России вышли на акции протеста в поддержку Навального. В ходе массовых акций протеста задержаны более двух тысяч человек.
- После жестоких столкновений в центре Москвы, протестующие отправились к СИЗО Матросская тишина, где содержится оппозиционер Алексей Навальный.
Почему задержали Навального
У Алексея Навального есть условный срок - 3,5 года с испытательным сроком 5 лет. Его политик получил по обвинению в хищениях в фирмах Ив Роше.
Срок должен быть заканчиваться 30 декабря 2020. По российскому законодательству условный осужденный должен с определенной периодичностью отмечаться по месту регистрации.
До своего отравления, когда оппозиционер был здоров и находился в России, он не пришел на регистрацию шесть раз:
- 13 января,
- 27 января,
- 3 февраля,
- 16 марта,
- 6 июля,
- 17 августа.
Несмотря на это, жена Навального получила разрешение на его транспортировку в Германию, когда он находился в коме.
Как сообщают СМИ, во время лечения у российских правоохранителей претензий к Навальному не возникало. Вопросы начали появляться после 12 октября, когда его выписали из клиники Шарите.
Однако Навальный продолжал пребывать в Германии. За два дня до окончания его испытательного срока ФСИН отправила Навальному предупреждение: если до 29 декабря 2020 года, он не приедет, то служба может попросить заменить условный срок на реальный.
Несмотря на предупреждение, оппозиционер не прибыл в Россию. После чего ФСИН, согласно закону, 30 декабря объявила Навального в розыск.