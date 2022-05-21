Брюссель обсуждает нефтяное эмбарго против РФ без согласия Венгрии - вице-президент Европарламента

Вице-президент Европарламент Катарина Барли напоминает, что помимо Венгрии от нефтяного эмбарго неизбежно понесут потери также Чехия, Словакия и Болгария.
Европарламент может рассмотреть вариант нефтяного эмбарго против России без участия Венгрии и вопреки ее протестам. Об этом заявила в интервью Deutschlandfunk рассказала вице-президент учреждения Катарина Барли.
Чиновница считает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "обманывает ЕС" и требует миллиарды евро за одобрение Будапештом нефтяного эмбарго против России ‒ надеясь, что в итоге эти денежные средства окажутся в распоряжении его коррумпированного окружения.
Барли также напоминает, что помимо Венгрии от нефтяного эмбарго неизбежно понесут потери также Чехия, Словакия и Болгария, однако эти три государства действуют в соответствии с общими интересами Евросоюза, и "только Венгрия использует ситуацию в своих политических целях, а также чтобы снова получить дополнительные деньги".
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Напомним, ранее, по информации агентства Bloomberg, послы стран Евросоюза не договорились по шестому пакету санкций против РФ из-за позиции Венгрии. Будапешт отказывается поддерживать эмбарго на российскую нефть.
Венгрии в качестве исключения разрешили покупать нефть в России до 2024 года, однако государство все равно заблокировало сделку.
Но есть данные о том, что от международной межбанковской системы SWIFT должны быть отключены еще три российских банка, среди которых крупнейший госбанк Сбербанк.
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