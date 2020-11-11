"Будете шокированы": Джулиани заявил, что Пенсильвания и Мичиган перейдут к Трампу

Компания Трампа подала в суд на признание недействительными сотен тысяч поддельных бюллетеней в Западном округе Мичигана.
Результаты президентстких выборов в США официально пока не оглашены и могут кардинально измениться. Юрист действующего главы Белого дома Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что компания его патрона подала в суд на признание недействительными сотен тысяч поддельных бюллетеней в Западном округе Мичигана.
"Сначала Пенсильвания, затем Мичиган перейдут к Трампу", - сказал Джулиани на своей странице в Twitter.
По его словам, завтра все будут шокированы.
"Завтра будут опубликованы сведения. Вы будете шокированы", - сказал Джулиани.
Выборы президента в США - о чем сообщалось ранее:
- По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.
- Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.
- После сообщений о победе на выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена сторонники действующего президента Дональда Трампа начали акции протеста. Они заявляют о "краже голосов".
- Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что после окончания избирательного процесса начнется процесс плавной передачи власти второй администрации президента Дональда Трампа. Он также обратился к зарубежным лидерам, поздравившим Байдена с победой на президентских выборах, напомнив, что подсчет голосов пока не завершен.
Автор: Адриана Бубновская