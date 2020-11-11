"Будете шокированы": Джулиани заявил, что Пенсильвания и Мичиган перейдут к Трампу

Рудольф Джулиани заявил, что компания Трампа оспорила результаты выборов в суде / Reuters

Результаты президентстких выборов в США официально пока не оглашены и могут кардинально измениться. Юрист действующего главы Белого дома Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что компания его патрона подала в суд на признание недействительными сотен тысяч поддельных бюллетеней в Западном округе Мичигана.

"Сначала Пенсильвания, затем Мичиган перейдут к Трампу", - сказал Джулиани на своей странице в Twitter.

По его словам, завтра все будут шокированы.

"Завтра будут опубликованы сведения. Вы будете шокированы", - сказал Джулиани.

Выборы президента в США - о чем сообщалось ранее: