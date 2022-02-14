Через несколько минут после приказа Путина ракеты могут упасть на Украину - Минобороны Британии

В Британии высказались об угрозе вторжения РФ / Reuters

В Британии с каждым днем растут опасения по поводу вероятного нового вторжения России в Украину в связи с увеличением количества российских войск на границе, заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи в эфире Sky news.

По данным Хиппи, сейчас на границе Украины около 130 тыс. российских военнослужащих, еще несколько тысяч на море. Также в Великобритании отмечают, что Россия транспортирует к границе топливо, медицинские и другие средства, необходимые во время военных действий.

Хиппи подчеркнул, что вторжение России является угрожающим, однако это не означает, что оно точно произойдет. В то же время он отметил, что все зависит от президента России Владимира Путина.

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"Через несколько минут после того, как Путин отдаст приказ, на украинские города могут упасть ракеты и бомбы", — сказал замминистра.

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Хиппи заверил граждан Великобритании, которые в эти дни пытаются уехать из Украины, что, несмотря на то, что многие сотрудники посольства в Киеве уже покинули дипучреждение, консульская помощь все еще предоставляется в Украине, а также в Лондоне и соседней Польше.

Также Хиппи отметил, что некоторые коммерческие рейсы в Великобританию все еще летают, хотя это, по его словам, может продолжаться недолго.

Угроза вторжения России в Украину

Издание New York Times опубликовало статью, в которой говорилось о том, что российские военные проходят последние этапы подготовки и находятся "в полной боевой готовности" для полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем немецкое издание Bild опубликовало план возможного вторжения России в Украину, согласно которому Кремль якобы планирует создать марионеточное правительство в стране, а впоследствии провести общенациональный референдум о присоединении к России.

Президент США Джо Байден считает, что Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.

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