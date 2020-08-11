На мирное предложение Тихановской Лукашенко ответил новыми репрессиями

Что происходит в Белоруссии - военная техника Лукашенко и мирное предложение Тихановской

Сторонники Светланы Тихановской, которую называют победителем выборов в Белоруссии, призвали нынешнего главу страны Александра Лукашенко обсудить мирную передачу власти.

"Мы поддерживаем всех, кто протестует против фальсификаций и борется за свои права мирными способами. Мы солидарны со всеми, кто отстаивает свое право на лучшее будущее для себя и своих детей. Мы против насилия и просим власти не применять насилие против мирных граждан. Мы предлагаем начать диалог о мирной передаче власти народу без насилия и потрясений", – говорится в Telegram-канале Пул Первой – общем канале пресс-службы штабов Тихановской, Бабарико и Цепкало.

Однако Лукашенко, похоже, не собирается идти на перемирие: очевидцы сообщают, что в Минск стягивают военную технику и ограничивают мобильный интернет по всей стране.

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Что происходит в Белоруссии

Жители Минска сообщают, что в город прибыла военная техника. На улицах замечены армейский бульдозер и путепрокладчик БАТ-2 для борьбы с баррикадами.

Армия тоже в деле, пишут новостные Телеграм-каналы. Так, в преддверии третьего вечера протестов (должен начаться примерно через час) в городе уже оцеплены места скопления людей. ОМОН уже начал задерживать граждан возле Пушкинской площади. Туда стянули спецназ и военных.

Кроме того, в Минске в частности и по всей Белоруссии в целом начались проблемы с мобильным интернетом. Нельзя зайти на местные сайты и даже просто выйти в сеть. Ранее пользователей предупреждали, что с 18:00 провайдеры могут полностью отключить интернет в Минске.

Результаты выборов в Беларуси 2020

Напомним, 10 августа кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила себя победителем выборов и призвала власть начать переговоры о мирной передаче управления государством.

Вечером того же дня Тихановская решила, что не будет принимать участия в протестных акциях во избежание возможных провокаций.

В свою очередь Центральная избирательная комиссия Беларуси обнародовала данные, что Александр Лукашенко набирает более 80% голосов на выборах президента Беларуси. За Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%. Явка составила 84,23%.