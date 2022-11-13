Демократическая партия сохранит контроль над Сенатом США – CNN

"Демократы" одержали победу в Неваде и Аризоне, где предсказывали успех "республиканцам" / Reuters

Демократическая партия по итогам промежуточных выборов в Конгресс США сможет сохранить свое большинство в Сенате на следующие 2 года. Такой сценарий становится наиболее вероятным после того, как "демократы" одержали победу в Неваде и Аризоне, где ожидался успех "республиканцев". Даже если "демократам" не удастся удержать контроль над Палатой представителей, "республиканцы" получат лишь небольшое большинство.

Как сообщает CNN, Демократическая партия, скорее всего, сохранит большинство в верхней палате американского парламента. Они одержали победу в Неваде и Аризоне – ожидалось, что именно в этих штатах Республиканская партия получит больше всего голосов, а в результате – контроль над Сенатом. Однако избиратели проголосовали за "демократов".

Сейчас в верхней палате Конгресса у "демократов" 50 мест, а у "республиканцев" – 49. Общее количество мест – 100.

В нижней палате у "республиканцев" 211 мест, у "демократов" 204 из общих 435.

Сохранение контроля Демократической партии над Сенатом станет серьезным плюсом для Байдена, президентская каденция которого закончится только через 2 года.

У Демократической партии не должно быть проблем с утверждением кандидатур президента США на судей, как было в ситуации с Обамой, когда лидер большинства в Сенате отказался от проведения голосования по своему кандидату в Верховный суд.

Кроме того, в таком случае Сенат сможет отклонять принятые Палатой представителей законопроекты, и, таким образом, устанавливать свою повестку дня.

Журналисты отмечают, что вопрос о большинстве Республиканской партии в Сенате, которое прогнозировали ранее, остается открытым.

Голоса до сих пор подсчитываются к главных округах некоторых штатов – в Калифорнии, Аризоне и Орегоне. Большая часть бюллетеней идет по почте.

Подчеркивается, что даже если "демократам" не удастся сохранить контроль над Палатой представителей, у них получится оставить "республиканцев" с небольшим и неуправляемым большинством.

Ранее эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса заявил, что если на промежуточных выборах в Конгресс США в парламент пройдет много "трампистов", военная помощь Украине может сократиться. Также, по его мнению, при таком сценарии Украину могут серьезно призывать к переговорам с Россией.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что победа "республиканцев" на промежуточных выборах в Конгресс может стать большой проблемой для Украины. Вашингтон может замедлить поставки нужных Киеву вооружений.

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