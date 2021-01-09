Десяток бомб и огнестрел: полиция США раскрыла тайну дня штурма Капитолия

Полиция в день штурма Капитолия в окрестностях квартала обнаружила бомбы и оружие / GettyImages

Полиция Вашингтона в день беспорядков у Капитолия, 6 января, зафиксировала неподалеку от здания Конгресса США небольшой грузовик, в котором были обнаружены 11 самодельных бомб и огнестрельное оружие.

Как сообщает американский телеканал NBC-2, выяснилось, что автомобиль принадлежит 70-летнему Лонни Лерой Коффману, который уже задержан. Гражданину инкриминируют хранение огнестрельного оружия без регистрации и ношение пистолета без соответствующего разрешения.

Коффман, в свою очередь, отрицает хранение оружия. Он утверждает, что в его машине находились сосуды с пенополистиролом и бензином. Как уверяют в прокуратуре, в пикапе нашли еще и куски ткани с запалами. Эффект такой смеси при взрыве аналогичен действию напалма.Читайте такжеЯдерный удар от Трампа: в США предупредили об опасности

Штурм Капитолия в США