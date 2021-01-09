Десяток бомб и огнестрел: полиция США раскрыла тайну дня штурма Капитолия

По словам 70-летнего Лонни Лерой Коффмана, в день попытки штурма здания Конгресса США в его авто были только бензин и пенополистирол.
Полиция Вашингтона в день беспорядков у Капитолия, 6 января, зафиксировала неподалеку от здания Конгресса США небольшой грузовик, в котором были обнаружены 11 самодельных бомб и огнестрельное оружие.
Как сообщает американский телеканал NBC-2, выяснилось, что автомобиль принадлежит 70-летнему Лонни Лерой Коффману, который уже задержан. Гражданину инкриминируют хранение огнестрельного оружия без регистрации и ношение пистолета без соответствующего разрешения.
Коффман, в свою очередь, отрицает хранение оружия. Он утверждает, что в его машине находились сосуды с пенополистиролом и бензином. Как уверяют в прокуратуре, в пикапе нашли еще и куски ткани с запалами. Эффект такой смеси при взрыве аналогичен действию напалма.Читайте такжеЯдерный удар от Трампа: в США предупредили об опасности
Штурм Капитолия в США
- В Конгрессе США 6 января рассматривался вопрос утверждение итогов президентских выборов, победу в которых одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. В это же время у Капитолия проходила массовая акция протеста сторонников Дональда Трампа, которые не соглашаются с его поражением на выборах.
- Некоторым активистам удалось прорваться в здание американского парламента. Произошла потасовка сторонников Трампа с полицейскими.
- В ходе противостояния погибли четыре человека, как минимум 14 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.
- Дональд Трамп призвал своих сторонников прекратить протест. При этом он снова не признал итогов выборов президента США.
- "Демократы" намерены объявить импичмент Трампу в связи с вышеуказанными событиями, однако "республиканцы" не видят в этом перспектив.