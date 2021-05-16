Друг Путина Земан обругал РФ за включение Чехии в список недружественных стран

Милош Земан / Reuters

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал включение Чехии в список недружественных России стран.

Как подчеркнул он в эфире чешского радио Frekvence 1, решение Москвы является ошибкой и глупостью.

"Всегда плохо быть недругом. А с российской стороны это – глупость. Потому что делать недругов из бывших друзей – это ошибка", — подчеркнул Земан.

Ранее правительство России опубликовало список недружественных стран, куда включили США и Чехию. Уточнялось, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.

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Что произошло в Чехии в 2014 году

16 октября 2014 года в селе Врбетице Злинского края произошла серия взрывов на складах боеприпасов.

На складе № 16, которая арендовала остравская фирма Imex Group, хранилось 12,8 тонны боеприпасов различных видов. Он взорвался в октябре 2014 году, унеся жизни двух сотрудников компании.

Эта же фирма арендовала в вербетицком складском комплексе и склад № 12, который взорвался два месяца спустя.

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага обнаружила русский след в организации взрывов.

Взаимная высылка дипломатов РФ и Чехии: