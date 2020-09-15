"Других вариантов нет": секретарь Навального озвучила его планы

У оппозиционера заверили, что политик обязательно вернется в Москву.
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который в данный момент находится на лечении в Германии, обязательно планирует вернуться назад в Россию.
Об этом во вторник, 15 сентября, заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter.
"Все утро мне пишут журналисты и спрашивают, правда ли, что Алексей планирует вернуться в Россию. Я понимаю причину вопроса, тем не менее мне странно, что кто-то мог думать иначе. Еще раз подтверждаю всем: никаких других вариантов никогда не рассматривалось", - написала Ярмыш.
При этом она не уточнила, когда именно планируется возвращение.
Отравление Навального - что происходило ранее:
- 14 сентября президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что голословные обвинения по делу Алексея Навального неуместны.
- 14 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным и сказал ему, что французские эксперты подтвердили отравление Навального Новичком.
- 14 сентября лаборатории Франции и Швеции подтвердили факт отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом из группы Новичок.
- 14 сентября врачи клиники Шарите отключили Алексея Навального от аппарата искусственной вентиляции легких.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера (вооружённые силы Федеративной Республики Германия) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
- 22 августа Навального привезли в Берлин для лечения в клинике Шарите.
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо во время авиаперелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске, политика госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Политик впал в кому.
Автор: Екатерина Трохимчук