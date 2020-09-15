"Других вариантов нет": секретарь Навального озвучила его планы

Навальный будет возвращаться в Россию / Reuters

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который в данный момент находится на лечении в Германии, обязательно планирует вернуться назад в Россию.

Об этом во вторник, 15 сентября, заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter.

"Все утро мне пишут журналисты и спрашивают, правда ли, что Алексей планирует вернуться в Россию. Я понимаю причину вопроса, тем не менее мне странно, что кто-то мог думать иначе. Еще раз подтверждаю всем: никаких других вариантов никогда не рассматривалось", - написала Ярмыш.

При этом она не уточнила, когда именно планируется возвращение.