Ее мама – украинка: вице-премьер Канады Фриланд может стать новым генсеком НАТО – СМИ

Генеральный секретарь Альянса Столтенберг должен покинуть свой пост в 2023 году.
Вице-премьер-министр, министр финансов Канады Христя Фриланд, у которой мама украинка, является одним из кандидатов на пост генерального секретаря НАТО. Сама Фриланд, которая хорошо знает политику Восточной Европы и говорит, в том числе, на русском и украинском языках, не подтверждает, но и не опровергает такую перспективу.
Как сообщает CBC News со ссылкой на собственные источники в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, имя Фриланд обсуждается в течение нескольких месяцев. Ее рассматривают как преемницу Столтенберга.
"Есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы очень хорошими кандидатами… Кажется, есть определенный импульс для того, чтобы женщина стала следующим (генсеком)", - отметил один из источников.
Лично Фриланд не подтвердила, но и не опровергла такие сведения – она сказала, что "у нее уже есть две работы". Речь идет о совмещении должностей вице-премьера и министра финансов Канады.
Примечательно, срок полномочий Столтенберга истекает в сентябре текущего года. Однако лидеры стран НАТО из-за военного вторжения России в Украину продлили его председательство в Альянсе до 2023 года.
Указывается, что о Фриланд как преемнице Столтенберга заговорили еще прошлой осенью. Она разбирается в политике и истории Восточной Европы. Свободно говорит сразу на нескольких языках, в том числе, на русском и украинском. Не исключено – Фриланд будут считать фаворитом. Ее знание России и процессов в Кремле также рассматривается как преимущество.
Добавим, у Фриланд украинское происхождение. Ее мама – украинка.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что на Западе нет "усталости" от войны России против Украины.
По его словам, Путин ошибся и просчитался, когда развязал полномасштабную военную агрессию. НАТО будет поддерживать Киев столько, сколько нужно.
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