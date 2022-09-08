Ее мама – украинка: вице-премьер Канады Фриланд может стать новым генсеком НАТО – СМИ

Фриланд хорошо разбирается в политике Восточной Европы и владеет украинским языком / Reuters

Вице-премьер-министр, министр финансов Канады Христя Фриланд, у которой мама украинка, является одним из кандидатов на пост генерального секретаря НАТО. Сама Фриланд, которая хорошо знает политику Восточной Европы и говорит, в том числе, на русском и украинском языках, не подтверждает, но и не опровергает такую перспективу.

Как сообщает CBC News со ссылкой на собственные источники в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, имя Фриланд обсуждается в течение нескольких месяцев. Ее рассматривают как преемницу Столтенберга.

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"Есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы очень хорошими кандидатами… Кажется, есть определенный импульс для того, чтобы женщина стала следующим (генсеком)", - отметил один из источников.

Лично Фриланд не подтвердила, но и не опровергла такие сведения – она сказала, что "у нее уже есть две работы". Речь идет о совмещении должностей вице-премьера и министра финансов Канады.

Примечательно, срок полномочий Столтенберга истекает в сентябре текущего года. Однако лидеры стран НАТО из-за военного вторжения России в Украину продлили его председательство в Альянсе до 2023 года.

Указывается, что о Фриланд как преемнице Столтенберга заговорили еще прошлой осенью. Она разбирается в политике и истории Восточной Европы. Свободно говорит сразу на нескольких языках, в том числе, на русском и украинском. Не исключено – Фриланд будут считать фаворитом. Ее знание России и процессов в Кремле также рассматривается как преимущество.

Добавим, у Фриланд украинское происхождение. Ее мама – украинка.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что на Западе нет "усталости" от войны России против Украины.

По его словам, Путин ошибся и просчитался, когда развязал полномасштабную военную агрессию. НАТО будет поддерживать Киев столько, сколько нужно.

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