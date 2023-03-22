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Элитам РФ отправили четкий месседж: Полозов объяснил, что значит ордер на арест Путина

22 марта 2023, 11:18
Российские политические силы должны решить, пойдут ли на дно вместе с кремлевским диктатором Владимиром  Путиным.
Николай Полозов, Владимир Путин
Ордер на арест Путина - месседж элитам РФ, считает Николай Полозов / Фото Википедия, скриншот

После выдачи ордера на арест Владимира Путина российским политическим силам отправили месседж о том, что с нынешним президентом страны-оккупанта никто не будет договариваться, и его место в камере Гааги. Об этом в интервью Главреду рассказал российский адвокат и правозащитник Николай Полозов.

По его словам, теперь президент страны-оккупанта РФ не сможет показываться в тех юрисдикциях, которые признают Международный уголовный суд и ратифицировали Римский статут.

"То есть это почти 150 стран мира – все страны Европы, все страны Латинской и Северной Америки, часть стран Африки и Азии, что существенно ограничивает возможности перемещения Путина по миру", - объяснил Полозов.

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Он добавил, что в последние годы кремлевский диктатор не особо стремился путешествовать, но и сейчас его возможности сужены.

"Будем реалистами – сейчас, находясь за "ядерным забором" и держа под контролем всю Россию, Путин там чувствует себя в безопасности. Но тот факт, что ордер на арест был выписан, заставил его понервничать и попробовать перекрыть этот инфоповод поездкой в оккупированные Крым и Мариуполь. Это указывает на то, что эта тема крайне чувствительна для Кремля", - считает правозащитник.

"И это месседж российским политическим силам о том, что с Путиным никто не будет договариваться, и его место в камере Гааги. Потому они должны взвесить все "за" и "против" – готовы ли они идти на дно вместе с Путиным или же у них есть альтернатива в том, что они могут его выдать и попытаться как-то передоговориться с Западом на более приемлемых условиях", - добавил он.

Кто такой Николай Полозов

Николай Полозов — российский адвокат. Получил известность после работы с резонансными делами Pussy Riot, Надежды Савченко, Алексея Навального.
Таже Полозов защищал в суде Сергея Удальцова, Хайсера Джемилева, Ахтема Чийгоза, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Как объяснил бывший судья Международного уголовного суда в Гааге Владимир Василенко, ордер обязывает Владимира Путина явиться в Гаагский суд для дачи показаний, если же диктатор этого не сделает, то Интерпол объявит его в международный розыск.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

Что такое Римский статут

Римский статут – это главный документ работы Международного уголовного суда в Гааге. Он регулирует его работу, определяет виды наказания и функции Ассамблеи государств-участников.

Статут одобрили в 1998 году, документ вступил в силу в июле 2002 года. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 страна только подписала. США, Россия, Израиль и Северный Судан сначала поставили свои подписи, но передумали и отозвали их.

Статут определяет полномочия суда в Гааге по расследованию масштабных преступлений: геноцида, преступлений против человечества, военных преступлений. После ратификации Римского статута государство становится участником Международного уголовного суда, а преступления ее граждан или совершенные на ее территории – подсудными суду в Гааге.

Украина подписала Римский статут еще 20 января 2000 года, но так и не ратифицировала его, хотя после соглашения об Ассоциации с ЕС в 2014 году сделать это является одним из ее прямых международных обязательств. Статут предусматривает возможность, что и без ратификации государство может признать юрисдикцию суда по определенным делам, подав об этом должное заявление.

Украина признала его юрисдикцию по двум вопросам двумя заявлениями Министерства иностранных дел, поданными 17 апреля 2014 года по делам Майдана и 8 сентября 2015 года – о преступлениях против человечности и военных преступлений, совершенных на ее территории.

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