"Это не война лишь против Украины": в Чехии призвали дать ВСУ боевую авиацию

Война в Украине / goodfon.ru

Россия ведет войну против всего цивилизованного мира. В Украину должна быть поставлена боевая авиация, системы противоракетной обороны, а также предоставлена любая другая военная поддержка.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат правящей чешской партии STAN, член комитета по вопросам европейской интеграции и политики безопасности Мартин Экснер.

"С болью и сопереживанием я слежу за героической борьбой и ужасающими испытаниями украинского народа. Это не война лишь против Украины, это война против системы цивилизованного мира, против европейских ценностей и также против всех стран Восточного блока", – заявил политик.

Мартин Экснер заявил, что поддерживает поставки в Украину всех видов вооружений из демократических стран, включая "боевые самолеты и системы ПРО, а также любую другую военную поддержку".

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Ранее в Офисе президента сообщили, что бюрократических препятствий для поставок Западом оружия Украине уже нет. Для получения Киевом оружия, которое нужно ВСУ для перехода в контрнаступление и деблокады украинских территорий, следует учитывать ситуацию со складами. Идет их пополнение. Вооружения будут направлены украинскому государству в течение одного-двух-трех месяцев.

Как сообщал Главред, Министерство обороны Германии отказалось поставлять Украине 200 бронетранспортеров Fuchs. Министр обороны страны Кристин Ламбрехт объяснила отказ интересами безопасности Германии. По ее словам, Германия поддерживает Украину, но должна подумать и о своей безопасности.

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