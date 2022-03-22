Финляндия задержала 21 яхту: если окажется, что суда "олигархов Путина", их немедленно конфискуют

В Финляндии задержали российские яхты / Reuters

В Финляндии задержали 21 яхту, они могут принадлежать лицам, которые находятся в санкционных списках Запада. Если финская таможня обнаружит, что суда каким-либо образом связаны с физическими лицами или компаниями, в отношении которых введены ограничения Евросоюза, имущество могут конфисковать. Впрочем, выявить такую связь сложно, поскольку яхты зарегистрированы по всему миру.

Как сообщает HS, яхты, предположительно принадлежащие российским бизнесменам, задержаны. Проводится проверка. Если выяснится, что суда аффилированы с российскими олигархами и компаниями, которые находятся под санкциями Европейского Союза, имущество могут конфисковать.

Отмечается, что сложно установить, есть ли связь яхт с Россией, поскольку суда зарегистрированы по всей планете.

"Сложно понять, российские ли это яхты, ведь они зарегистрированы по всему миру", - подчеркнул гендиректор компании, которая руководит зимним складом в Ловийсе.

Напомним, ранее суперяхта MY Solaris российского мультимиллиардера Романа Абрамовича прибыла в турецкий курортный город Бодрум. Одесские дети-яхтсмены на лодке пытались помешать судну пришвартоваться в порту. На лодке был флаг Украины с лозунгом "Нет войне". Их задержала береговая охрана.