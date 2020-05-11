Удар по России: Польша начинает строить газопровод Baltic Pipe

Польша строит газопровод и создаст конкуренцию России / kapital.kz

Швеция одобрила прокладку газопровода Baltic Pipe по своей территории в Балтийском море, которые реализовывает польская компания Gaz-System.

Как сказано в сообщении оператора газопровода, соответствующее решение было принято 7 мая.

Польская компания собрала все необходимые разрешения для строительства своего газопровода и будет начинать работы во второй половине 2020 года. В Польше утверждают, что стоимость строительства оценивается в 280 миллионов евро. Однако прокладывать Baltic Pipe будет итальянская компания Saipem.

Транспортировка газа по новому польскому газопроводу будет происходить из Норвегии в Польшу. Таким образом польская сторона намерена заменить поставки газа от российского Газпрома и полностью отказаться от "голубого топлива" из РФ.

Baltic Pipe будет введен в эксплуатацию в октябре 2022 года.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда сообщил о начале строительства газопровода Baltic Pipe, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию и через который Польша может стать одним из гарантов энергетической безопасности Украины.

Как ранее сообщалось, польское правительство планирует наложить арест на активы корпорации Газпром в Европе как компенсацию, которую Арбитражный суд в Стокгольме (Швеция) присудил к выплате энергетическому концерну PGNiG (ПГНиГ) - в рамках рассмотрения жалобы официальной Варшавы на цены за поставляемый в республику российский газ.