Газпром засекретил поставки газа на оккупированный Донбасс

В первом квартале 2020 года Газпром не стал указывать объемы поставок газа в ОРДЛО.
Российская транснациональная корпорация Газпром прекратила публикацию данных по поводу объемов поставок газа в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, которые захвачены российско-террористическими войсками "Л/ДНР".
Об этом сообщает Коммерсант.
Журналисты отмечают, что ранее Газпром отражал в своих отчетах объемы поставок газа на оккупированные районы Донбасса, однако начиная с 2020 года компания больше это не фиксирует в своих отчетах.
В период с 2015 по 2018 год Газпром поставил в захваченный Донбасс около 12 миллиардов кубометров природного газа. В том числе и 2,75 миллиардов кубометров газа в 2019 году.
В I квартале 2020 года в отчете о поставках газа на Донбасс был указан нулевой уровень. Газовый монополист данную информацию комментировать не стал.
Примечательно, до недавних пор Газпром записывал долг за поставки природного газа в "Л/ДНР" на счета Нафтогаза, который отказался считать данные выплаты своим обязательством. Следовательно, Газпром вынужден был сам покрывать эти расходы.
Журналисты подчеркивают, что отныне, скорее всего, поставки газа на оккупированные районы Донецкой и Луганской областей будут учитываться как топливо, которое используется для специфических технологических нужд управляемой Газпромом ГТС.
Ранее сообщалось, что Газпром решил демонтировать трубы, используемые для перекачки газа в Украину.