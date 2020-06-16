Газпром засекретил поставки газа на оккупированный Донбасс

В Газпроме отказались комментировать информацию о поставках газа в ОРДЛО / ТАСС

Российская транснациональная корпорация Газпром прекратила публикацию данных по поводу объемов поставок газа в отдельные районы Донецкой и Луганской областей, которые захвачены российско-террористическими войсками "Л/ДНР".

Об этом сообщает Коммерсант.

Журналисты отмечают, что ранее Газпром отражал в своих отчетах объемы поставок газа на оккупированные районы Донбасса, однако начиная с 2020 года компания больше это не фиксирует в своих отчетах.

В период с 2015 по 2018 год Газпром поставил в захваченный Донбасс около 12 миллиардов кубометров природного газа. В том числе и 2,75 миллиардов кубометров газа в 2019 году.

В I квартале 2020 года в отчете о поставках газа на Донбасс был указан нулевой уровень. Газовый монополист данную информацию комментировать не стал.

Примечательно, до недавних пор Газпром записывал долг за поставки природного газа в "Л/ДНР" на счета Нафтогаза, который отказался считать данные выплаты своим обязательством. Следовательно, Газпром вынужден был сам покрывать эти расходы.

Журналисты подчеркивают, что отныне, скорее всего, поставки газа на оккупированные районы Донецкой и Луганской областей будут учитываться как топливо, которое используется для специфических технологических нужд управляемой Газпромом ГТС.

Ранее сообщалось, что Газпром решил демонтировать трубы, используемые для перекачки газа в Украину.