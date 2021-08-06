Газпром в шаге от достройки СП-2 и обрубил поставки газа в Европу: эксперт заявил об опасной игре

Если не будет доказана независимость СП-2 от Газпрома, компания не сможет использовать трубу на полную мощность – журналист / Reuters

В Европе на данный момент сложилась по-настоящему уникальная ситуация – газовые хранилища пустеют, а такой низкой закачки газа, похоже, вообще никогда не было. В экспертном сообществе рассматривают такую ситуацию как сознательные действия Газпрома, направленные на ускорение запуска Северного потока-2, который будет достроен в конце августа. Вопрос введения в эксплуатацию газопровода зависит от политики следующего правительства Германии. В процессе получения документов компания-оператор газопровода должна доказать свою независимость от Газпрома, иначе россияне смогут использовать только 50% мощностей трубы. Компания затеяла опасную игру и может еще сильнее сократить поставки газа в Европу. Об этом заявил обозреватель Deutsche Welle Никита Жолквер.

"Сейчас создалась уникальная ситуация в Европе – газохранилища, которые там контролирует преимущественно "Газпром", заполнены только на 1/3. Обычно в это время они заполнены на 2/3. Такой низкой закачки не было давно или вообще никогда. И местные специалисты считают, что "Газпром" специально создает такой газовый дефицит для того, чтобы ускорить запуск в эксплуатацию "Северного потока-2". В конце августа он будет точно готов, осталось получить решение на его эксплуатацию. И вот тут возникает вопрос о том, какую политику будет проводить следующее немецкое правительство", - рассказал он в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, перед запуском Nord Stream AG – компания-оператор Северного потока-2 – должна доказать, что она независима от Газпрома. Если это удастся сделать, то россияне для прокачки газа в Европу смогут использовать обе нитки трубы. Если нет, то только одну, что означает заполнение топливом магистрали только на 50%. На этом фоне Газпром устроил опасную игру и можно еще в большем объеме снизить поставки газа в европейские страны.

Читайте такжеЦена на газ в Европе побила исторический рекорд: шантаж Газпрома обернется Украине тарифным ударом"И второй момент – оператор этого газопровода, компания Nord Stream, должна доказать, что она является независимой от "Газпрома" структурой. В этом случае "Газпром" может качать газ в Европу по двум ниткам "Северного потока-2". Если нет – то только по одной. Сейчас идет покерная игра: "Газпром" явно, не скажу, что шантажирует, но играет достаточно опасно, он может и дальше сокращать поставки газа в Европу", - подчеркнул Никита Жолквер.

Дефицит газа в Европе

В Евросоюзе в последнее время произошел резкий всплеск цен на природный газ. Стоимость тысячи кубометров газа в Европе бьет рекорды и демонстрирует тенденцию к дальнейшему росту. Такая ситуация сложилась в том числе и из-за действий Газпрома, который во время дефицита газа в Европе отказывается от дополнительной прокачки топлива путем ГТС Украины.

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Председатель НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявлял, что Газпром фактически шантажирует Европу газовым вопросом. В текущем году компания зарезервировала 40 миллиардов кубических метров газа для прокачки через украинскую ГТС, тогда как в прошлом через мощности трубы Украины бронировалось 60 млрд. куб. м. По его словам, это значит, что Газпром поставил Европу перед выбором: либо запуск СП-2 и газ по более дешевой цене, либо проблемы с поставкой топлива через территорию Украины.

В компании-операторе ГТС Украины также уточняли, что проблемы, спровоцировавшие дефицит газа в Европе, обусловлены политикой Газпрома, который создает оптимальные условия для запуска Северного потока-2.

На европейском энергорынке ожидают, что высокие цены на газ продержатся до марта 2022 года, после чего стоимость топлива снизится. Однако зимой цены могут и подняться. Все зависит от того, как будет действовать Газпром в ситуации с прокачкой газа в Европу.