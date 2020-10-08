Германия Навальным будет шантажировать РФ по Северному потоку-2 - Пономарев

Политик убежден, что Берлин намерен азартно торговаться.
Бывший депутат российской Госдумы, оппозиционер Илья Пономарев высказал мнение, что Северный поток-2 непременно будет достроен полностью, поскольку никто не бросит на 97% построенный газопровод.
Во время чата в Главреде собеседник подчеркнул, что сейчас наиболее остро стоит вопрос о выгоде, которую будут получать страны.
"Думаю, что Германия совершенно осознано вошла в историю с Навальным, пригласив его на свою территорию. Ей это нужно, чтобы иметь возможность торговаться с Россией. Это – сознательный шаг и игра на обострение со стороны канцлера Меркель. Не очень верю в гуманитарные соображения – здесь холодный и прагматичный расчет.
С одной стороны, так Меркель обеспечила себе возможность сказать, что Германия выходит из этого проекта. Если бы она заявила нечто подобное без истории с отравлением Навального, то все бы сказали, что она прогнулась перед США, санкциями и т.д., и так она бы потеряла очки в Германии. Но теперь у нее появилась возможность выйти из этого проекта, сохранив лицо", - подчеркнул он.
Читайте такжеПутин готов уйти с Донбасса, но при одном условии – Илья ПономаревПо словам Пономарева, маловероятно, чтобы Ангела Меркель приняла решение о полном выходе из проекта. Он убежден, что Берлин в будущем серьезно поторгуется с Кремлем относительно газопровода.
"А моментов для торгов там много: как будет загружаться эта труба (по европейским нормативам, она может быть загружена Россией только на 50%), какая будет прибыль у акционеров этой трубы (с учетом санкций они несут дополнительные риски, и там два немецких акционера из пяти) и т.д. Думаю, что, в итоге, Меркель очень прагматично выкрутит Путину руки, чтобы получить от него максимально хорошие условия по этому проекту", - подытожил политик.
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, как утверждают в Германии, был отравлен химическим веществом из группы Новичок на территории России.
В связи с этим инцидентом в Евросоюзе выразили готовность ввести санкции против отдельных лиц в России. Ограничения могут быть введены только после того, как пройдет расследование.
В Германии появились заявления о том, что Берлин должен приостановить свое участие в строительстве газопровода Северный поток-2 в связи с отравлением Навального. Один из лидеров правящей партии в ФРГ Фридрих Мерц призвал отстрочить введение в эксплуатацию СП-2 на два года из-за агрессивных действий Владимира Путина.
Алексей Навальный, в свою очередь, считает, что наиболее эффективными санкциями станут ограничения против лиц, которые поддерживают Кремль и регулярно посещают страны Европы.