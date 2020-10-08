Германия Навальным будет шантажировать РФ по Северному потоку-2 - Пономарев

Северный поток-2 соединит в поединке за выгоду Москву и Берлин / Reuters

Бывший депутат российской Госдумы, оппозиционер Илья Пономарев высказал мнение, что Северный поток-2 непременно будет достроен полностью, поскольку никто не бросит на 97% построенный газопровод.

Во время чата в Главреде собеседник подчеркнул, что сейчас наиболее остро стоит вопрос о выгоде, которую будут получать страны.

"Думаю, что Германия совершенно осознано вошла в историю с Навальным, пригласив его на свою территорию. Ей это нужно, чтобы иметь возможность торговаться с Россией. Это – сознательный шаг и игра на обострение со стороны канцлера Меркель. Не очень верю в гуманитарные соображения – здесь холодный и прагматичный расчет.

С одной стороны, так Меркель обеспечила себе возможность сказать, что Германия выходит из этого проекта. Если бы она заявила нечто подобное без истории с отравлением Навального, то все бы сказали, что она прогнулась перед США, санкциями и т.д., и так она бы потеряла очки в Германии. Но теперь у нее появилась возможность выйти из этого проекта, сохранив лицо", - подчеркнул он.

Читайте такжеПутин готов уйти с Донбасса, но при одном условии – Илья ПономаревПо словам Пономарева, маловероятно, чтобы Ангела Меркель приняла решение о полном выходе из проекта. Он убежден, что Берлин в будущем серьезно поторгуется с Кремлем относительно газопровода.

"А моментов для торгов там много: как будет загружаться эта труба (по европейским нормативам, она может быть загружена Россией только на 50%), какая будет прибыль у акционеров этой трубы (с учетом санкций они несут дополнительные риски, и там два немецких акционера из пяти) и т.д. Думаю, что, в итоге, Меркель очень прагматично выкрутит Путину руки, чтобы получить от него максимально хорошие условия по этому проекту", - подытожил политик.